10 Jahre später: Leipzig ist wieder Randale-Meister!

01.01.2025 Spontan-Demonstration an Silvester in Connewitz, bei der die ansässige Bullenwache und ein Luxus-Sanierungs-Projekt angegriffen und Barrikaden gebaut werden. Im Anschluss gibt es Angriffe mit Steinen, Glasflaschen und Pyrotechnik auf Bullen. Am Ende des Abends wird, wie eigentlich jedes Jahr, ein Wasserwerfer und Räumungspanzer hinzugezogen.

04.01.2025 Luxus-Sanierungs-Projekt (ehem. besetztes Haus, B34) in Connewitz mit Farbe, Hämmern und Steinen angegriffen.

20.01.2025 Soli-Demonstration „Ihr seid nicht allein“ mit 500 Personen am Tag der Stellung der verfolgten Antifaschist*innen (Budapest-Komplex & Antifa Ost-Komplex).

22.01.2025 zwei Bürgerbüros von Bündnis90/die Grünen, sowie die Geschäftsstelle des Kreisverbandes Leipzig mit Sekundenkleber verschlossen und mit Farbe makiert. Die Aktion kritisiert die deutsche Beteiligung an verschiedenen Kriegen.

24.01.2025 Spontan-Demonstration in Connewitz. im Verlauf wird Pyro gezündet, ein Bullenauto angegriffen, eine Baustelle zu einer Barrikade umfunktioniert und angezündet, sowie die Connewitzer Bullenwache mit Steinen angegriffen.

25.01.2025 Adbusting durch Antimilitarist:innen mit veränderten Bundeswehr-Plakaten. Die Poster sollen deutlich machen, warum die Bundeswehr keine Zukunftsperspektive bietet und abgeschafft gehört.

17.02.2025 Kundgebung in Solidarität mit Paul und den Gefangenen der JVA Leipzig.

29.02.2025 Luxus-Sanierungs-Projekt (B34) in Connewitz angegriffen. Dabei werden mehrere elektronische Türschließanlagen, sowie Briefkästen, Bewegungsmelder und Steckdosen zerstört und das Treppenhaus mit Farbe markiert.

01.03.2025 Baugerät der rechten Firma Hentschke Bau GmbH (Groß-Spender der AfD und finanzieller Unterstützer des rechten TV-Senders OstsachenTV) in Brand gesetzt.

08.03.2025 Demonstration zum feministischen Frauen-Kampftag unter dem Motto "Die Scham muss die Seiten wechseln".

10.03.2025 Buttersäure-Angriff auf das Café Stay in Reudnitz, dessen Besitzer eine homophobe und queerfeindliche Freikirche ist.

18.03.2025 Versuchte Brandstiftung bei Luxus-Sanierungs-Projekt (B34) in Connewitz. Dabei wird die Eingangstür und eine Wand stark beschädigt.

14.04.2025 Buttersäuren-Angriff und Glas-Bruch bei den Fenstern eines Luxus-Sanierungs-Projekt (B34) in Connewitz.

29.04.2025 Angriff auf Bullenwache in Connewitz (Rache für Lorenz) mit Hämmern und Farbe. Außerdem wird das Schloss der Eingangstür durch Kleber unnutzbar gemacht.

01.05.2025 1. Mai Demos in Leipzig. Nazi-Demonstrationen im ostdeutschen Umland werden durch Gegen-Demonstrationen und militanten Antifa-Aktionen gestört.https://www.l-iz.de/der-tag/2025/05/donnerstag-der-1-mai-2-maifeiertag-leipzig-daruber-hinaus-623429

13.05.2025 Auto mit Aufschrift „Pornhub Casting Car“ im Leipziger Osten abgefackelt. Das Auto gehörte einem Sexisten, der bereits vorher mehrfach sexistisch auffällig gewesen ist.

19.05.2025 Nach einer Palästina-Demo kommt es zu brutaler Polizeigewalt mit zahlreichen Verletzen in einer Straßenbahn, sowie mehreren Identitätsfestellungen und einem Kessel. Währendessen kommt es zu einem Befreiungs-Versuch, bei dem ein großes Fenster der Straßenbahn entglast wird, ein Ordnungsamt-Auto angegriffen wird und Flaschen auf Bullen geworfen werden.

23.05.2025 Spontan-Demonstration im Leipziger Osten, welche sich gegen vergangene Polizeigewalt richtet. Am Ende der Sponti wird eine kurz vor der Öffnung-stehende Bullenwache auf der Eisenbahnstraße mit Steinen angegriffen.

30.05.2025 Spontan-Demonstration in Connewitz als Mobi zur großen Antifa-Demonstration in Jena. Dabei werden Barrikaden erichtet und angezündet, sowie die Connewitzer Bullenwache mit Steinen angegriffen. Vor der Sponti wurde das berühmte ANTIFA-AREA Graffiti am Connewitzer Kreuz repariert, da es davor verunstaltet wurde.

31.05.2025 Luxus-Sanierungs-Projekt (Mathilden-Straße) mit Farbe markiert, wodurch ein Sachschaden von 3.000 Euro entsteht.

06.06.2025 Angriff auf Sparkasse in Lößnig mit Hämmern und Farbe aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

09.06.2025 LVB-Straßenbahn großflächig besprüht, um zur Antifa-Demo in Jena zu mobilisieren.

11.06.2025 Angriff auf das Grünen-Büro im Leipziger Westen, bei dem die Fenster eingeschlagen und mit Farbe umgestaltet werden. Der Angriff fand aus Solidarität mit Majas Hungerstreik mit.

11.06.2025 Angriff auf Sparkasse in Connewitz mit Hämmern und Farbe aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

12.06.2025 Beschädigung von 50 Werbeflächen der Firma Ströer durch Bitum-Feuerlöschern und Wurfgläser, Hämmern und Zwillen mit Stahlkugeln. Die Angriffe erfolgten aus Solidarität mit Majas Hungerstreik und der Bestrafung von Ströer, da über ihre Werbeflächen nach GenossInnen bundesweit gefahndet wurde.

14.06.2025 Adbusting durch Antimilitarist:innen mit 40 falschen Bundeswehr-Plakaten. Die Poster protestieren gegen den patriotischen Veteranentag.

15.06.2025 Angriff auf eine Deutsche Volksbank-Filliale und eine Sparkassen-Filliale im Leipziger Westen aus Solidarität mit Majas Hungerstreik. Dabei wurden die Scheiben eingeschlagen und mit Farbe umgestaltet.

16.06.2025 Angriff auf Jobcenter in Möckern aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

28.06.2025 Störung im Sächsischen Landtag mit Sprechchören und einem Banner auf der Zuschauertribüne aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

28.06.2025 Junge Nationalisten (die HEIMAT) auf Agra-Markt Leipzig verjagt und Banner geraubt.

06.07.2025 Angriff auf Bullenwache in Connewitz mit Steinen und Free Maja-Tag aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

07.07.2025 Angriff auf Amtsgericht Leipzig mit viel Bitumen und Buttersäure im Innenraum aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

12.07.2025 Spontan-Demonstration auf der Karl-Liebknecht-Straße in Solidarität mit Majas Hungerstreik. Dabei wird Pyro gezündet, sowie ein Bündnis90/die Grünen-Büro und eine große Vermieter-Firma angegriffen.

14.07.2025 Solidaritätsdemonstration mit 1.000 Menschen aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

15.07.2025 kurzzeitige Besetzung der Leerstand-Imobilie Bernhardstraße 28 aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

16.07.2025 Brandstiftung bei Autos der Unternehmsgruppe Leipziger aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

18.07.2025 Großflächiger Farb-Angriff auf SPD-Büro in Leipzig aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

21.07.2025 Angriff auf Staatsbetrieb Sachsenforst in Connewitz aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

24.07.2025 Angriff auf Luxus-Sanierungs-Projekt (Mathilden-Straße) in Connewitz durch Farbgläsern und geschossenen Stahlkugeln.

07.08.2025 Brandstiftung bei 4 Teil-Autos aus Solidarität mit Majas Hungerstreik und M. und N. Außerdem hatte Teil-Auto seine Autos an das Ordnungsamt Leipzig während der COVID-Zeit verliehen.

06.09.2025 Angriff auf das Technische Rathaus Leipzig mit Hämmern und viel Farbe aus Solidarität mit Majas Hungerstreik.

09.09.2025 Beschädigung von 30 Ströer-Werbeflächen, um sie für die Öffentlichkeitsfahndungen nach unseren Genoss*innen zu bestrafen, sowie die aktuell laufende Bundeswehr Werbe-Kampagne zu sabotieren.

13.09.2025 Koordinierter Angriff auf Bullen und ihre Autos bei der Baustellen-Party Karli-Beben. Dabei wurden außerdem Barrikaden errichtet und angezündet, sowie die Fenster eines Konsums eingeschlagen. Der Angriff erfolgte, um öffentlichkeitswirksam auf Majas konstant-anhaltende, unmenschliche Inhaftierung hinzuweisen.

30.09.2025 Farbliche Verschönerung der Hausfassde des Luxus-Sanierungs-Projektes (Mathilden-Straße). Oberbürgermeister Burkard Jung sieht Grenze zur Gewalt überschritten

02.10.2025 Spontan-Demonstration durch den Leipziger Westen in Solidarität mit Hanna, Maja, Zaid und allen anderen Antifas. Dabei wird eine Sparkassen-Filliale, ein Bündnis90/die Grünen-Büro angegriffen, sowie mehrere Luxus-Autos beschädigt und ein Auto anzuzünden.

10.10.2025 Besetzung in der Lützner-Straße 99 (Henri). In der gleichen Nacht wird die Henri noch geräumt. Diese Besetzung markiert den Auftakt von AbeTa Leipzig (Autonome Besetzertage).

11.10.2025 Beginn der Antifa-Wochen (bis zum 27.10.2025). Mit vielen Vorträgen, Veranstaltungen und Workshops.

11.10.2025 Angriff auf Bullenwache in Connewitz mit Steinen, als Reaktion auf die Räumung der besetzten Henri.

11.10.2025 Besetzung der Waldi (Waldstraße 9) im Rahmen von AbeTa Leipzig. Das Haus wird im Anschluss geräumt.

12.10.2025 Besetzung der Villa Krause in der Julius-Krause-Straße 8 im Rahmen von AbeTa Leipzig. Das Haus wird im Anschluss geräumt.

14.10.2025 Aktiv-besetztes Bullen-Revier im Leipziger Westen mit Hämmern und massig Farbe angegriffen. Dieser Angriff erfolgte als Reaktion auf die Räumungen der Waldi und der Villa Krause.

15.10.2025 Buttersäure-Angriff bei Engels & Völkels im Rahmen von AbeTa Leipzig.

15.10.2025 Eineck im Leipziger Osten im Rahmen von AbeTa Leipzig besetzt. Im Anschluss wird das Haus geräumt.

16.10.2025 Leipziger Schlüsseldienst mit Farbe und Steinen angegriffen. Dieser Angriff erfolgte als Reaktion auf die Räumung des Einecks. Die Firma Leipziger Schlüsseldienst hatte in der Vergangenheit mehrfach an Hausdurchsuchungen profiitert, indem sie in Zusammenarbeit mit der Soko Linx die Wohnungstüren von Antifas aufgebohrt hatten.

17.10.2025 Gentrifizierungsfirma Kühne mit Farbe und Hämmern im Rahmen von AbeTa Leipzig angegriffen.

17.10.2025 Massen-Cornern auf der Eisenbahnstraße in Solidarität mit den geräumten Häusern. Dabei kommt es zu Barrikadenbau, Glasflaschenwürfe und Feuerwerksbeschuss auf Bullen.

18.10.2025 Luxus-Gentrifizierungs-Projekt im Leipziger Westen mit Hämmern, Farb-Feuerlöscher und Farbgläsern angegriffen.

22.10.2025 Spontan-Demonstration im Leipziger Westen. Dabei wurde ein Versicherungs-Büro und Banken angegriffen, mehrere Barrikaden erichtet, ein Elektro-Fahrzeug in Brand gesetzt und Graffiti hinterlassen.

25.10.2025 antifaschistische & autonome Demonstration in Gedenken an Kamal K. und alle Opfer faschistischer Gewalt. Dabei wird Pyro und Rauch gezündet. Die Demonstration stellt den Abschluss der antifa-Wochen da.

06.11.2025 zwei LKWs der Firma Rothkegel angezündet. Claus-Uwe Rothkugel hat seine Lagerhalle der "Sin City Fight Night" zur Verfügung gestellt - eine Kampfsport-Veranstaltung von organisierten Neonazis und Rockern.

09.11.2025 Antifa-Kundgebung im Gedenken an das Novemberpogrom 1938.

17.11.2025 Vonovia-Transporter in Connewitz entglast, tiefergelegt und von innen & außen mit Farbe besprüht. Es wird sich mit den Besetzer*innen von AbeTa solidarisiert.

18.11.2025 Gentrifizierungs-Neubau-Projekt im Leipziger Westen mit Farbe markiert.

20.11.2025 Bäckerei von AfD-Stadtrats-Abgeordneten Alexandra Hachmeister markiert.

22.11.2025 Spontan-Demonstration in Connewitz für die Angeklagten der zweiten Runde des Antifa-Ost Prozesses und gegen die Einstufung der Antifa Ost als Terrororganisation. Dabei wurden zahlreiche Barrikaden errichtet, Gentrifizierungsobjekte sowie die Bullenwache angegriffen.

25.11.2025 Feministische Demonstration am Tag gegen Gewalt an Frauen. Auf der Demonstration wurde auf die zahlreichen Femizide und die patriarchale Gesellschaft in Deutschland aufmerksam gemacht.

27.11.2025 Ad-Busting durch amazon-kritische Poster in Leipzig, aufgrund des anstehenden Black-Fridays.

03.12.2025 Bäckerei der AfD-Stadträtin Alexandra Hachmeister angegriffen. Dabei soll es zu einem Schaden von 10.000 Euro gekommen sein.

05.12.2025 Antimilitaristische Demonstration im Rahmen des bundesweiten Schulstreikes gegen die drohende Wehrpflicht mit mehreren hundert Schüler:innen.

13.12.2025 Bullenwache in Connewitz in Solidarität mit der Antifa-Demonstration in Schwarzenberg, die massive Polizeigewalt erfahren hat, mit Pyro und Steinen angegriffen.

19.12.2025 Drohung an die HTWK-Kanzlerin, dass bei der nächsten Polizeikamera auf dem Dach der HTWK-Universität ihr Auto brennt - der Parkplatz ist bekannt.

20.12.2025 Spontan-Demonstration in Connewitz mit brennenden Mülltonnen.

25.12.2025 Buttersäuren-Angriff auf christlich-fundamentalistischen Café Stay in Reudnitz. Das Café schließt daraufhin. Es war der 23. Angriff seit dem zwei-jährigen Bestehen des Cafés.

31.12.2025 Silvester am Connewitzer Kreuz. Dabei kommt es zu mehreren brennenden Barrikaden und koordinierten Angriffen mit Steinen, Farbe und Pyrotechnik auf Bullen. Mehrere Bullenfahrzeuge werden beschädigt.

*Anmerkung: Wir sind uns nicht sicher, ob wir das Datum von jeder Aktion korrekt wiedergegeben haben. Falls wir uns in wenigen Fällen um 1-2 Tage vertan haben, seht es uns bitte nach - wir haben diese Chronik ausschließlich auf Basis von den Beschreibungen von Indymedia/Knack-News Bekennerschreiben oder durch Polizeiticker/Presse-Artikeln zusammengestellt.