[LE] Hausfassade des Millennium Palais verschönert

Unser Zielobjekt war das Millennium Palais in der Aurellienstraße am Jahrtausendfeld. Mit ordentlich Fabe und Hämmern im Gepäck, haben wir dem seit mehreren Monaten leerstehenden Haus einen großflächig-neuen Anstrich verpasst und die dreifach verglasten Fenster freigestellt.

In dem noch nicht fertigestellten Immobilienprojekt entstehen Luxus-Wohnungen, die mit einem Auto-Fahrstuhl, Home-Smart-System und neustem Parkettboden ausgestattet sind. Die Wohnungen werden als Kapitalanlage angepriesen.

Hinter dem ganzen steht die Investment-Gruppe Investix Germany mit Sitz in Berlin.

Die GmBH ist laut eigener Aussage seit 1996 einer der frührenden Kräfte im Wohnimmobilieninvestment in Deutschland.

Auch in der Aurelienstraße 66 sollen die Eigentumswohnungen laut Anbieter als Investition für die Zukunft angesehen werden. Hier kann jeder, der sich eine Wohnung ab mind. 400.000 Euro leisten kann, investieren. Mit Klatmieten von 15€ pro Quadratmeter sollen diese dann an Dritte vermietet werden. Im Vergleich dazu liegt die durchschnitlliche Kaltmiete in Plagwitz mit 9,66€ pro Quadratmeter über 34% darunter.

Es erschließt sich relativ schnell, dass hier nicht die "normal" verdienende Bevölkerung einziehen wird.

Wir sind es Leid, dass unsre Viertel zu Spielfeldern von Investor*innen, Kapitalist*innen oder Neureichen werden. Der Leipziger Westen wird immer weiter gentrifiziert, Arbeiter*innen verdrängt und der Mittelstand zu astronomisch hohen Mieten gezwungen.

Wohnen ist kein Investitionsgut!

Einen schönen Gruß an die Schweine, die wieder mal zu spät waren. ACAB & bis bald!