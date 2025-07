Amtsgericht Leipzig mit Bitumen und Buttersäure angegriffen - Maja muss zurück!

Nicht nur dass hier am Amtsgericht täglich Armut bestraft und Rassismus ausgelebt wird, ihre Kolleg*innen in Berlin haben auch unser*e Genoss*in Maja zur Entführung nach Ungarn freigegeben. Dafür werden wir euch nicht in Ruhe lassen bis Maja endlich wieder in Deutschland ist.

Der Zustand von Maja ist mittlerweile kritisch und die Zeit etwas zu bewirken läuft uns davon. Setzt euch mit euren Bezugsgruppen zusammen oder gründet welche und steigert den Druck auf die Verantwortlichen! Es gibt viele Dinge die man tun kann - Lasst die Schweine nicht zur Ruhe kommen!



Freiheit für Maja! Militanten Antifaschismus verteidigen!