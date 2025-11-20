Bäckerei von AFD Stadtratsabgeordneten markiert

von: anonym am: 20.11.2025 - 23:48
Themen: 
Antifa
Regionen: 
Leipzig

 

Wir haben die Bäckerei der AFD - Stadtratsabgeordneten in Leipzig, Alexandra Hachmeister, markiert. Sie ist Inhaberin der Filiale in der Zweinaundorfer Straße 9. Die AfD inszeniert sich als Stimme des 'kleinen Mannes' – ihre Politik ist das Gegenteil: Steuererleichterungen für Konzerne, Hetze gegen Geflüchtete, Kürzungen für Familien und Rentner*innen. Gegen den Rassismus und Sozialabbau - Kein Cent für Nazisemmel!

Video: https://sendvid.com/nifapllr

 

 

 

 

Ergänzungen

Von: Angelika Bauer gerade beim Skifahren in Holland am: 21.11. - 16:42

Die recht populäre AfD will kein weiteres Sondervermögen in der korrupten Ukraine spurlos versenken. Die sogenannten selbsternannten Demokraten mit Werten wollen den Ukrainekrieg bis zum letzten Ukrainer und bis zum Kollaps des Euros fortsetzen. Für deinen Kampf gegen die AfD bekommst du Wehrpflicht mit anschließendem Kriegseisatz in der Ukraine und falls du das überlebts, dann erbst du gigantische Sondervermögen, die du dann mit unerträglicher Abgabenbelatung zurückzahlen mußt. Benutze endlich dein Gehirn! Oder bist du geistig behindert? 

Von: Angelika Bauer gerade beim Skifahren in Holland am: 21.11. - 16:47

Von: Angelika Bauer gerade beim Skifahren in Holland am: 21.11. - 16:47

