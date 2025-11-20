Bäckerei von AFD Stadtratsabgeordneten markiert
von: anonym am: 20.11.2025 - 23:48
Wir haben die Bäckerei der AFD - Stadtratsabgeordneten in Leipzig, Alexandra Hachmeister, markiert. Sie ist Inhaberin der Filiale in der Zweinaundorfer Straße 9. Die AfD inszeniert sich als Stimme des 'kleinen Mannes' – ihre Politik ist das Gegenteil: Steuererleichterungen für Konzerne, Hetze gegen Geflüchtete, Kürzungen für Familien und Rentner*innen. Gegen den Rassismus und Sozialabbau - Kein Cent für Nazisemmel!
Video: https://sendvid.com/nifapllr
Ergänzungen
Du bist ekelhaft aufgehetzt. Leidest du an Naziphobie? Krank?
