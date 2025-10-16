Buttersäureangriff bei Engel und Völkers

In der Nacht vom 15.10. haben wir die Engel und Völkers Filiale im Leipziger Zentrum mit Buttersäure angegriffen. Hiermit schließen wir uns den Autonomen Besetzungstage (AbeTa) an.

Während die Mieten weiter steigen und immer mehr Menschen in die Wohnungslosigkeit getrieben werden, maximieren Immobilienfirmen ihre Gewinne.

Sie schmeißen Leute aus ihren Wohnungen und spekulieren mit leerstehenden Häusern so lange bis sie verfallen oder sich der Bau der nächsten Luxuswohnung lohnt. So verdrängen sie uns aus unseren Städten.

Raus mit euch, die aus der Not anderer profitieren.

Die Häuser denen, die sie brauchen!

Die Angriffe denen, die sie verdienen!

Auf weitere Besuche;) (Dittrichring 2, 04109 Leipzig)

Solidarität mit allen Besetzer*innen<3