Erneut Banken angegriffen für Maja - wir geben keine Ruhe!

Unser*e Freund*in und antifaschistische Gefährt*in Maja sitzt seit 11 Monaten im Budapester Gefängnis in Isolationshaft. Am 05.06 ist Maja in den Hungerstreik gegangen. Maja fordert die eigene Rücküberführung nach Deutschland sowie die Aussetzung aller weiteren Auslieferungen nach Ungarn. Majas Mittel für die eigene Freiheit zu kämpfen sind so begrenzt, dass Maja den letzten möglichen Schritt gegangen ist und nun das eigene Leben aufs Spiel setzt. Als solidarische Gefährt*innen sehen wir in militanten Aktionen die Möglichkeit, Majas Forderungen Nachdruck zu verleihen. Ob das Ziel unser Aktion dabei einen direkten Bezug zum Budapest-Verfahren hat, ist für uns zweitrangig. Um es klar zu machen: wir geben keine Ruhe, bis wir Maja nicht wieder haben. Wir wollen, dass diese Botschaft bei den Verantwortlichen für Majas Auslieferung (sowie hoffentlich baldige Rückführung) deutlich ankommt. Es soll richtig unangenehm und teuer werden.Die Scheiben auf der Könneritzstraße waren nicht die letzten, die für Maja geklirrt haben!