[LE] Polizeiposten in der Weißenfelser angegriffen

Obwohl die Wache besetzt war, sind wir problemlos davon gekommen. Schöne Grüße an die Beamten, die grade Nachtschicht schieben mussten. Überlegt euch ob ihr das nächste Haus räumen wollt.

Und liebe Grüße auch an unsere Connewitzer Genoss*innen:

Jede Räumung eine Wache!