[LE] Polizeiposten in der Weißenfelser angegriffen
von: anonym am: 15.10.2025 - 02:56
In Solidarität mit den Besetzungen und als Reaktion auf die Räumungen von Henri und Villa Krause haben wir eine Wache im Leipziger Westen angegriffen. Mit Hämmern und massenhaft Farbe haben wir erst die Fenster verdunkelt und dann jedes einzelne eingeschlagen.
Obwohl die Wache besetzt war, sind wir problemlos davon gekommen. Schöne Grüße an die Beamten, die grade Nachtschicht schieben mussten. Überlegt euch ob ihr das nächste Haus räumen wollt.
Und liebe Grüße auch an unsere Connewitzer Genoss*innen:
Jede Räumung eine Wache!
Ergänzungen
strategie
wenn zwei, drei, vier gruppen scheiben einhämmern - so gut ich das grundsätzlich finde wenn die scheiß bullen was abkriegen - wird das die bullen ERSTMAL nicht stoppen oder ausbremsen.
wenn zusätzlich parteien, behörden usw und kapitalstrukturen zB Immo-Unternehmen ordentlich was abkriegen ergibt das bestimmt ein heißeres zusammenspiel.
das zusammenspiel kann sich die politische herrschende klasse auf dauer nicht leisten, denn der markt muss störungsfrei laufen, und kann so möglicherweise zu zugeständnissen gezwungen werden.