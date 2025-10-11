Leipzig - Stadt der Reichen. Nicht mit Uns!
von: anonym am: 11.10.2025 - 04:21
Im Rahmen der Autonomen Besetzungstage Leipzig haben wir uns im "noblen" Waldstraßenvierten die Waldi (Waldstraße 9) angeeignet. Wie auch die Henri, welche Freitag Abend besetzt wurde, stand die Waldi jahrelang leer, während immer mehr Menschen in Leipzig unter den steigenden Mieten und der damit verbundenen Wohnungsnot leiden.
Im Rahmen der Autonomen Besetzungstage Leipzig haben wir uns im "noblen" Waldstraßenvierten die Waldi (Waldstraße 9) angeeignet. Wie auch die Henri, welche Freitag Abend besetzt wurde, stand die Waldi jahrelang leer, während immer mehr Menschen in Leipzig unter den steigenden Mieten und der damit verbundenen Wohnungsnot leiden.
Aber nicht nur Leipzig hat dieses Problem, weshalb wir auch an andere Besetzungen Grüße senden, so zum Beispiel an die Menschen vom AZ Gathe in Wuppertal!
Zeigt auch ihr euch solidarisch mit den autonomen Besetzungstagen! Besetzt Häuser! Markiert Leerstand! Entfernt anti-obdachlosen Architektur! Solidarisiert euch im Kiez!
