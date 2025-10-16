Massencornern - Freitag 17.10. ab 18:00 - Eisi (Hildegard Straße bis Torgauer Platz)

Jeder Versuch sich außerhalb kapitalistischer Zwänge zu organisieren und gemeinschaftliche Lösungen weg von Kontrolle und Herrschaft für unsere Probleme zu finden, wird auf kurz oder lang von der Polizei angegriffen. Alle neuen und alten unkommerziellen Räume werden geräumt und zu Spekulationsobjekt oder Konsummeilen umfunktioniert.

So war das schon mit dem Black Triangle 2019, der Luwi 2020, sowie dem neuen sozialen Zentrum “Helium” 2023 und so wird dass mit unseren 3 Häusern sein. Jeder dieser Orte hätte der Nachbarschaft gut getan. Als Punkt der Vernetzung, Widerstand gegen Gentrifizierung oder Ursprungsort sozialer Lösungen statt bedrohlicher Polizeiposten. Jetzt stehen diese Häuser leer und die Ordnung, die unsere Machtlosigkeit organisiert ist wieder hergestellt.

Das macht uns wütend. Wir lassen uns nicht einfach so unterkriegen und werden weiter unermüdlich gegen das Leid dieser Eigentumsordnung rebellieren.

Um klar zu machen wie wichtig dieser Ort wäre und wie sehr die Mieter*innen Leipzigs die Schnauze voll haben, wollen wir Freitag Abend zusammen kommen.

Deshalb rufen wir ab 17 Uhr massenhaft zum Cornern zwischen Hildegardstr. und Torgauer Straße auf der Eisi. Gebt euren Freund*innen und Nachbar*innen bescheid, organisiert Musik und lasst uns gemeinsam zeigen, dass unser Kiez sich nicht von einer möglichen polizeilichen Belagerung einschüchtern lässt. Achtet aufeinander und seid solidarisch mit dem Viertel und den Bewohner*innen, die seit so vielen Jahren mit rassistischer Staatsgewalt und medialer Hetze überzogen werden. Lasst uns ein gemeinsames Zeichen setzen und allen klar machen, dass wir mit der Entwicklung unserer Viertel nicht einverstanden sind und uns der dauerhafte polizeiliche Ausnahmezustand wütend macht.

Die Häuser denen die sie brauchen und eine Eisi für alle!