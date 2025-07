Kurzbericht zur Soli-Demo für Maja in Leipzig

Trotzdem wurden die Forderungen von Maja bisher nicht erfüllt! Am Wochenende hat Außenminister Wadephul von der CDU zwar gesagt, dass sich um eine Verbesserung von Majas Haftbedingungen bemüht wird. Aber das reicht nicht. Ergebnisse müssen her, und zwar dringend! Es ist die Not, die Maja zu diesem drastischen Schritt gezwungen hat. Majas Haftbedingungen waren und sind unerträglich.

Unserem Demo-Aufruf in Solidarität mit Maja folgten nach unserer Schätzung ungefähr 1000 Menschen (Die Polizei spricht von 850). Die Demo verlief ohne größere Zwischenfälle. Während der gesamten Demo wurde sich durchgehend laut für Majas Anliegen eingesetzt und einiges an Pyro gezündet. Nachdem wir mit der Demo am Endpunkt ankamen, entschieden sich einige Genoss:innen noch selbstbestimmt weiterzulaufen und zogen mit einer Sponti durchs Viertel.

Die Demonstration startete mit einer Kundgebung am Felsenkeller u.a. mit einem Beitrag vom BASC [1], der die aktuelle Lage Majas darstellte. Von dort aus ging es über die Karl-Heine-Straße, Merseburger Str, Enderststraße, Lützner Straße und die Josephstraße wieder zurück zur Karl-Heine-Straße. Ihren Abschluss fand die Demo am Jahrtausendfeld. Eine Zwischenkundgebung gab es an der Ecke Karl-Heine-Straße/Merseburger Straße, wo erneut Majas Erklärung zum Ende des Hungerstreiks [2] verlesen wurde.

Die Demo verlief friedlich, die Polizei hielt sich trotz der gezündeten Pyro zurück.

Majas Hungerstreik ist zwar zu Ende – die schlechten Haftbedinungen aber nicht! Haltet euch auf dem Laufenden, beteiligt euch an Aktionen oder unternehmt selbst etwas!

Maja, wir haben Dich nicht vergessen!

Free Maja!

Im Anschluss an die Demo wurde ein Video mit einigen Eindrücken veröffentlicht. Das Video kann hier angesehen werden.

alea • antifaschistisch & autonom

Leipzig, Juli 2025

alea-le.org

Noch eine kleine Bemerkung zu Schluss: Die Demo war ein starkes Beispiel für eine autonome Mobilisierung. Nicht geht es darum zu zeigen, wer man ist, sondern was wir können; viele Gruppen haben sich einfach eingebracht, ohne sich darauf zu fokussieren, als Gruppe gut dazustehen. Wir werten die Demo als Erfolg - nicht als unseren Erfolg, sondern als einen gemeinsamen und autonomen Erfolg, der vor allem dadurch zustande kam, dass viele Majas Kampf unterstützen wollten.

[1] https://www.basc.news/maja-hat-den-hungerstreik-beendet-wir-kaempfen-weiter/

[2] https://www.basc.news/majas-erklaerung-zur-beendigung-des-hungerstreiks/