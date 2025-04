Buttersäure und kaputte Scheiben für Gentrifizierungsprojekt in Leipzig Connewitz

Die Luxussanierung des Mehrfamilienhauses in der Bornaischen Straße steht sinnbildlich für die fortschreitende Gentrifizierung im Leipziger Süden. Als Teil der Stö, eine der wenigen Straßen in ganz Leipzig, die noch von Hausprojekten und Formen des kollektiven Zusammenlebens geprägt ist, wurde es 2020 besetzt. Als „B34“ sollte das Haus dem gnadenlosen Wohnungsmarkt entzogen werden. Dieser Versuch wurden von den Bullen unterbunden und die vermeintlichen Besetzer*innen wurden über Jahre mit Repression überzogen. Nur um danach wieder jahrelang leer zu stehen und jetzt als schicker Luxuswohnraum im „alternativen Hotspot“ nur denen ein Zuhause zu bieten, die in der Lage sind, weit über dem Mietspiegel zu zahlen. Niemand ist dazu gezwungen, in ein Gentrifizierungsprojekt zu ziehen. Die Bewohner*innen sind zwar nicht Schuld an der Misere, aber verstärken sie mit ihrer Entscheidung. Es gibt auch viele andere schöne Viertel und Häuser in Leipzig, vor allem in dieser Preisklasse.

Damit ist unser Angriff Teil des vielfältigen Kampfes gegen Gentrifizierung, einem Prozess, in dem für den Profit von Immobilienfirmen Mieter*innen aus ihren Stadtteilen verdrängt werden und auch die letzten Orte des Widerstands nach und nach modernisiert und assimiliert werden sollen. Diese Dynamik werden wir mit einzelnen Attacken nicht aufhalten können, aber dennoch können wir mit vielen Nadelstichen dafür sorgen, dass unsere Stadtteile weiterhin Risikokapital für Spekulant*innen bleiben und zumindest das Haus in der Stö in absehbare Zeit wieder leer steht. Wir werden nicht zulassen, dass noch eine Immobilienfirma mehr in Connewitz Geld mit ehemals besetzten Häusern macht.

Auf viele weiter Nadelstiche gegen die Stadt der Reichen!

Wir kommen wieder!