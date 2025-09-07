Technisches Rathaus angegriffen - Keine Ruhe solange Maja in Ungarn versauert
von: anonym am: 07.09.2025 - 01:46
Am Abend des 6.9.2025 haben wir uns auf gemacht und mit Hämmern und Farbe viele der Scheiben am Leipziger Technischen Rathaus kaputt gemacht. Da dieses Gebäude teil städtischer und staatlicher Infrastruktur ist, wollten wir unsere Solidarität mit Maja klarmachen.
Solange Maja in Ungarn lebendig begraben bleibt, werden wir nicht ruhig sein. Wir müssen immer an dich denken, genauso wie an unsere Freund*innen in den deutschen Knästen und unsere Leute auf der Flucht.
Bis alle Menschen frei sind! Tod dem Faschismus!
webadresse:
Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien:
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen