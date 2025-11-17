[LE] Vonovia-Auto entglast, tiefer gelegt und besprüht!

Wir haben am Wochenende ein Auto des Immobilienkonzerns VONOVIA in Leipzig-Connewitz beschädigt und fahruntüchtig gemacht. Das Auto wurde von außen und innen eingefärbt, die Scheiben des Wagens eingeschlagen und alle vier Reifen eingestochen. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Akteure von Gentrifizierung, Modernisierungsvertreibung und Mietwucher eine legitime Zielscheibe für Widerstand sind und als solche auch markiert gehören.

Eine ausführliche Begründung, warum es legitim ist, Vonovia anzugreifen, könnt ihr in dieser Broschüre nachlesen: https://de.indymedia.org/sites/default/files/2022/01/VONOVIA-Broschuere-WebLQ.pdf Den Ausführungen schließen wir uns an.

Wir solidarisieren uns mit den geräumten Häusern der Autonomen Besetzertage (AbeTa).

Fuck Vonovia und alle weiteren Mieterwucher-Profiteure!