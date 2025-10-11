(Le) Direkte Reaktion auf die Räumung der neuen Besetzung Henri
Während die Räumung noch nicht ganz beendet war haben wir uns spontan entschlossen, die Bullenwache in Connewitz anzugreifen.
Die Schweine haben mal wieder bewiesen, dass nicht unsere Bedürfnisse nach einem guten oder zumindest bezahlbaren Leben zählen, sondern die abstrakte Aufrechterhaltung eines Rechts auf Eigentum. Wir wollen nicht die Hälfte unseres Einkommens für Miete zahlen. Wir wollen unser Leben selbst bestimmen und stehen daher dem Staat, als gewaltvoller Garant unser täglichen Ausbeutung und Einschränkung feindlich gegenüber.
Die Autonomen Besetzungstage freuen uns daher besonders und wir hätten uns gerne die nächsten Jahre im Henri beteiligt. Wir sind gespannt was noch so ansteht diese Woche. Wir sind auf jeden Fall bereit und ausgerüstet um auch die nächsten Räumungen zu beantworten.
Werdet selbst aktiv! Besetzt Häuser und Plätze, zerstört deren unbezahlbaren Luxusbauten. Seid kreativ und organisiert euch!
Jede Räumung eine Wache!
Jeder Bulle ist ein Bastard!
Hier unsere Art der Kreativität in Videoformat.
Ergänzungen
Nicht die Bullen sind der Feind...
...sondern die Herrschenden im selbsternannten "Rechts- und Sozialstaat" sowie bedingt auch diejenigen, die denen Befehle erteilen und ein Ermessen haben (vom Einsatzleiter über Polizeipräsident, Richter/Staatsanwalt).
Jedenfalls diejenigen, die "regierungsfähige" Politik machen, die Gesetze also zu verantworten haben, welche dieses reiche Spekulanten- und Schmarotzerpack schützen.
Sicher kann man auch verurteilen, das Menschen - im Zweifel im Wissen um das Unrecht- dieses asoziale Schweinesystem schützen und z.B. bei der Polizei, beim Bauamt, beim Jobcenter/Arbeitsamt oder wo auch immer arbeiten. Andererseits befolgen diese Leute nur Befehle (sei es weil sie wirklich Kriminelle verfolgen wollen, sei es aus Lust an 'Action' und Abwechslung, mehr oder weniger gut bezahlt) und auf die zu schimpfen ist so ziemlich das gleiche wie die Nazis auf die Ausländer schimpfen und die für das Lohndumping verantwortlich machen, wo doch die wahren Verursacher in den Führungsetagen und bei den Geldgebern sitzen!
Also nicht die Wache in Connewitz angreifen, auch wenn die am nächsten liegt, sondern lieber gleich die Büros von und/oder die Politiker!!! Die haben es DIREKT zu verantworten, das das Eigentumsrecht von reichem Abschaum missbraucht wird und das Objekte eher jahrzehntelang leerstehen, als das man diese zu einem fairen Preis übernehmen und billigen Wohnraum schaffen kann (auch wegen schwachsinniger Gesetze wie Brand- und Wärmeschutz, Baugenehmigungspflicht u.s.w.)
@Siegfried Caccia
schmarotzer und asoziale sind begriffe aus der NS zeit.