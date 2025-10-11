(Le) Direkte Reaktion auf die Räumung der neuen Besetzung Henri

Die Schweine haben mal wieder bewiesen, dass nicht unsere Bedürfnisse nach einem guten oder zumindest bezahlbaren Leben zählen, sondern die abstrakte Aufrechterhaltung eines Rechts auf Eigentum. Wir wollen nicht die Hälfte unseres Einkommens für Miete zahlen. Wir wollen unser Leben selbst bestimmen und stehen daher dem Staat, als gewaltvoller Garant unser täglichen Ausbeutung und Einschränkung feindlich gegenüber.

Die Autonomen Besetzungstage freuen uns daher besonders und wir hätten uns gerne die nächsten Jahre im Henri beteiligt. Wir sind gespannt was noch so ansteht diese Woche. Wir sind auf jeden Fall bereit und ausgerüstet um auch die nächsten Räumungen zu beantworten.



Werdet selbst aktiv! Besetzt Häuser und Plätze, zerstört deren unbezahlbaren Luxusbauten. Seid kreativ und organisiert euch!



Jede Räumung eine Wache!

Jeder Bulle ist ein Bastard!







Hier unsere Art der Kreativität in Videoformat.

https://archive.org/details/beraumunggeraumt