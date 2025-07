Bernhardstraße 28 in Solidarität mit Maja besetzt!

Am heutigen Morgen, dem 15.07 haben sich Aktivist*innen des Aktionsbündnis „Freiheit für Maja Leipzig“ dazu entschlossen, Bernhardstraße 28 zu besetzen. Die Person wird durchgeführt für die Antifaschistische Person Maja, die seit über einem Jahr in Ungarn in Isolationshaft sitzt. Maja wurde unter der Ampelregierung, besonders auch in Zusammenarbeit mit den sächsischen Behörden rechtswidrig nach Ungarn ausgeliefert.

Gegen dieses Unrecht und die Folter im ungarischen Gefängnis befand sich Maja 40 Tage im Hungerstreik. Doch die Verantwortlichen Stellen in Deutschland bleiben untätig, dabei haben sie Majas Situation zu verantworten. Nach 40 Tagen ist die Gefahr im Majas Leben so Ernst, dass Maja gezwungen war, den Hungerstreik vorläufig zu unterbrechen. In der ganzen Zeit gab es keine Anstalten Majas Forderungen, nach Deutschland überführt zu werden, Zugang zu unabhängigen Ärzt*innen und Psycholog*innen, sowie die Möglichkeit zu zu Übersetzten Gerichtsakten zu bekommen, nachzugehen. Im Gegenteil diskutieren die über Zwangsernährung und medizinische Eingriffe, die vom Weltärztebund als Folter eingestuft werden.

Deshalb wurde sich auch in Leipzig dem Bundesweiten Aktionsaufruf angeschlossen und die Bernhardstraße 28 mit den Folgenden Forderungen besetzt:

Bringt Maja zurück nach Deutschland! Freiheit für Maja, Freiheit für alle Angeklagten im Budapest Komplex!

Wir rufen alle Antifaschist*innen dazu auf, die Bestzung zu unterstützen. Wir laden euch dazu ein die Besetzung mit zu gestalten, ob in Form von einem Workshop , Vortrags und auch in der politischen Planung. Lasst uns die Besatzung als ein Ort des Solidarischen Zusammenkommen und Aktion nutzen.

Kämpferische Grüße

Aktionsbündnis „Freiheit für Maja Leipzig“

Infos @freiheit.fur.maja.le