(LE) ANTIFA AREA Graffiti + Mobi-Foto für den 14.06.2025 #antifaistnotwendig

Antifaschismus bleibt notwendig - Am 14.06. zur Demo nach Jena!

Wie sich in den vergangenen Monaten gezeigt hat, erleben wir nach mehreren Jahren, die stark von staatlichen Repressionen geprägt waren, wieder einen Aufschwung militanter Praxis in Leipzig. Um symbolisch daran anzuknüfen, haben wir das ANTIFA AREA Wahrzeichen am Connewitzer Kreuz künstlerisch repariert und gemeinsam davor ein Mobifoto geschossen. Im Anschluss bildete sich eine laute Sponti, die durch's Viertel zog. Laut Medienberichten wurde außerdem die Connewitzer Bullenwache angegriffen. Dies ist damit der mind. vierte Angriff auf die Wache in diesem Jahr - etwa eine Woche nach dem im Leipziger Osten eine künftige Bullenwache eingeknallt wurde.