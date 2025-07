[LE] Gentrifizierungs-Objekt markiert

Auf Instagram wirbt das besitzende Unternehmen "Immovaria" mit den Hashtags "luxuryhomes" oder "Luxus" für die 13 Wohnungen + eine Gewerbeeinheit. Besonders entlarvend dabei: In einem Instagram-Post vom 26.1.2024 behauptet das Unternehmen, dass das Eckhaus in der Leipziger Südvorstadt zu finden sei (richtig wäre das Viertel Connewitz). Es ist also wie immer: ein westdeutsches Unternehmen, was keine Ahnung von dem eigentlichen Objekt hat, aber mit Marmordusche, passiver Deckenbeleuchtung, Videoüberwachung und neuem Parkett den Mietspiegel ins Unbezahlbare treibt.

Das war nur der erste Markierungs-Schuss, schwerere Salven werden zeitnah folgen. Bis demnächst, ihr Schweine!

P.S. Eure angeheuerten Securitys schüchtern uns nun wirklich nicht ein haha