Leipzig: LKW von Rothkegel angezündet.

Das können wir euch gern erzählen. Claus-Uwe Rothkegel ist ehemaliger Stadtrat der CDU und stellte am 2.10.2025 seine Lagerhalle in der Salzstraße 11 für die "Sin City Fight Night" zur Verfügung. Kurz zusammengefasst, kann man sagen, dass sich bei diesem Event unteranderem organisierte Neonazis, Rocker und andere eklige Gestalten die Klinke in die Hand gaben. Die FightNight wurde organisiert vom "Sin City Boxgym", welches schon lange für eine feste Verankerung in der Leipziger Naziszene bekannt ist. Auch der aktuelle Geschätsführer vom Baufachhandel Richard Rothkegel ist nachweislich mit Neonazis vernetzt und trat bei der Veranstaltung im Ring auf. Mehr Infos zum Event hier: https://knack.news/13711

Überschneidungen von CDU und Faschisten haben eine lange Tradition. Aktuell sehen wir, wie die CDU immer mehr die rassistische Politik der AFD bespielt, auf dem Land sind Kooperationen mit der AfD alltäglich und auch auf Bundes-/ Landesebene wird es nicht mehr lange dauern, bis die letzten Hemmungen fallen. Selbst wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass es bald zu diesen Zusammenspiel kommen wird, ist festzuhalten, dass die sich die CDU seit Jahren auf einem sich verstärkenden autoritären Kurs befindet. Merz feierte seinen Wahlsieg mit der Ansage, dass Links jetzt vorbei sei. Mit Dobrindt sitzt einer im Innenministerium, der immer wieder von der "konservativen Revolution" fabuliert. Weimer als Kulturstaatsminister, der die Antifa mit Nazis gleichsetzt und seit Jahren einen Kampf gegen "Wokeness" führt.

Remigration schallt es, wenn die AfD durch die Straßen marschiert. Doch aktuell ist es die CDU, die das Recht auf Asyl mal wieder massiv angreift und über Massenabschiebungen nach Syrien debattiert. Die Menschen, die fliehen müssen, sind ihnen scheiß egal. So wird das Thema im Kampf um die Macht genutzt, um der AfD nicht sämtliche Rassist:innen zu überlassen. Wir dürfen bei dem Fokus auf die AfD eben nicht vergessen, dass ein autoritärer Staat nicht aus dem Nichts entsteht, es braucht eine stetige Verschiebung hin zu diesem. Und hier lassen sich alle Parteien in Sippenhaft nehmen, was die Gesetzesverschärfungen der letzten Jahre klar Zeigen. Auf Parlamentarismus scheißen wir aber sowieso.

Mit dem Antifa-Ost-Verfahren begann vor 5 Jahren der größte Angriff auf Antifastrukturen seit Langem. Ein Vorgehen in dem sich die Parteien von Grünen bis AfD sehr einig sind. Und die Repression wirkt: Es sind so viele Leute im Knast wie lange nicht mehr und in weiten Teilen der Szene hat sich Angst breit gemacht. Gerade wo es so nötig wäre gegen das Erstarken des Faschismus und den autoritären Staat vorzugehen, ist die autonome Linke massiv in der Defensive.

Die Gegenwart scheint düster, die Zukunft muss es nicht sein.

Lasst uns wieder raus kommen aus der Defensive, dort hinschauen, wo sich Faschisten und Konservative zusammen tun, ihre wirtschaftlichen Verflechtungen angreifen. Wir schließen uns den Leuten aus Hamburg an: Ob mit Hammer oder Feuer, Antifa heißt Angriff!

Vor 5 Jahren wurde Lina in U-Haft genommen und musste dort bis zum Ende des Prozesses bleiben, gerade sind sie und die anderen Angeklagten wieder im Knast um ihre Haftstrafen abzusitzen. Wir widmen ihnen dieses Feuer!

Freiheit für Maja, Nanuk, Luca, Nele, Paula, Paul, Johann, Hanna, Tobi Emmi und alle Antifas!

Freiheit für alle Gefangenen!

Eine Umarmung an die, die abhauen mussten!