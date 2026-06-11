[LE] Halbzeit: Chronik der autonomen Aktivitäten in Leipzig zur Jahreshälfte!

Die vorläufige Chronik:

04.01.2026 Vonovia-Transporter in Leipziger Südvorstadt ausgebrannt. Der profitorientierte Konzern behandelt Wohnraum als Ware, treibt Mieten künstlich hoch, fördert soziale Verdrängung, verstärkt Gentrifizierung und untergräbt demokratische Kontrolle über Wohnraum.

07.1.2026 Connewitzer Polizeiposten in Gedenken an Oury Jalloh mit Farbe markiert.

09.01.2026 Geburtstags-Foto für inhaftierte Antifaschistin Paula.

09.01.2026 Schneeballschlacht am Connewitzer Kreuz mit Pyro.

12.01.2026 Demonstration Connewitz zum 10-jährigen Jahrestag des Überfalls auf Connewitz.

16.01.2026 Angriff auf das Tatoostudio von Nazi-Band-Mitglied Vanessa Hänisch mit Hämmern, Buttersäure und Farbe.

16.01.2026 Angriff auf Allianz-Gebäude mit Hämmern, Steinen, Farbkugeln und Graffiti in Solidarität mit den Genoss*innen in Rojava. Es wurden über 40 Scheiben beschädigt.

17.01.2026 Auto von WeichreichteTV/Sebastian Weber (AfD-Mitglied und Fascho-Streamer) Am Rand der Demonstrationen vom 17.01. tiefergelegt und vollständig entglast.

18.01.2026 Spontan-Demonstration auf der Eisenbahnstraße in Solidarität mit den Genoss*innen in Rojava. Dabei kommt es zum zahlreichen Zünden von Pyrotechnik.

19.01.2026 Rojava Solidaritäts-Demonstration. Aus dem Aufzug heraus kam es zu mehreren Straftaten wie Sachbeschädigung, Körperverletzung und Landfriedensbruch gegen Personen und Sachen außerhalb der Versammlung. Im Zuge der damit in Verbindung stehenden Maßnahmen wurde ein Polizeibeamter verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt.

20.01.2026 Angriff mit Steinen auf Connewitzer AXA-Büro in Solidarität mit den Genoss*innen in Rojava.

24.01.2026 Allianz-Büro im Leipziger Westen markiert in Solidarität mit den Genoss*innen in Rojava. AXA bereichert sich an der türkischen Rüstungsfirma Alselsan.

28.01.2026 Allianz-Filliale im Leipziger Osten mit Farb-Eiern markiert. in Solidarität mit den Genoss*innen in Rojava. Allianz unterhält Geschäftsbeziehungen mit deutschen Rüstungsunternehmen und arbeitet mit dem türkischen Militär, sowie dem israelischen Rüstungsunternehmen Elbit zusammen.

29.01.2026 Angriff mit Buttersäure und Bitumen auf den Konzert-Veranstalter Felsenkeller, da in diesen Räumlichkeiten ein rechtes Neo-Folk-Konzert stattfinden soll. Es sollen mehrere extrem rechte Bands spielen. Eine legale Protest-Kundgebung von Anwohner*innen und einen offenen Kritik-Brief konnten die Felsenkeller-Betreibenden bis jetzt nicht umstimmen.

30.01.2026 Türschlösser des Felsenkellers mit Mörtel verklebt, da in diesen Räumlichkeiten ein rechtes Neo-Folk-Konzert stattfinden soll.

14.02.2026 Brandanschlag auf E-Ladesäulen der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) aufgrund von Mieterhöhungen für ca. 11.000 Wohnungen.

03.03.2026 Besetzung/Eröffnung eines neuen Wagenplatzes beim ehemaligen Plagwitzer Bahnhof. Die Neugründung folgt aufgrund der Verdrängung (böse Briefe und Androhung hoher Strafkosten) vom ursprünglichen Standort.

03.03.2026 Auto von Nazi-Hooligan Matthias Friedrich entglast und Reifen eingestochen. Friederich ist langjähriger, rechter Hooligan und Teil des Imperium Fight Teams Leipzig. Vernetzt ist er unter anderem mit den Leipziger Nazi-Gewalttätern Fabian Nebe und Benjamin Brinsa.

04.03.2026 Kriegsprofiteur KPMG mit Buttersäure und Bitumen angegriffen. Das international agierende Unternehmen KPMG arbeitet mit der Bundeswehr als Beratungsfirma zur Modernisierung und Optiminierung zusammen. Außerdem wird sich mit dem Schülerstreik gegen die Wehrpflicht solidarisiert.

06.03.2026 Firmenfahrzeug von Knastprofiteur SPIE abgefackelt. Die SPIE Deutschland und Zentralgruppe GmbH unterstützt mit der Produktion und Installation von Überwachungsanlagen und Sicherheitstechnik die Gefängnisse.

05.03.2026 Spontan-Demonstration in Reudnitz gegen die Wehrpflicht und in Solidarität mit dem heute stattgefundenen Schülerstreik. Bei der Sponti solidarisieren sich Anwohnende, indem sie vom Balkon/Fenster/Dach Pyrotechnik und Nebel zünden. Davor fand am frühen Abend eine Demonstration gegen die Wehrpflicht mit 4.000 Genoss*innen in der Innenstadt statt.

07.03.2026 Feministische Spontan-Demonstration mit über 200 Genoss*innen in der Südvorstadt. Die Sponti schloss sich an die Vorabend-Kundgebung (8. März - Frauenkampftag) an. Am gleichen Abend fand eine weitere feministische Spontan-Demonstration unter dem Motto "Rage back the night" im Leipziger Westen statt.

08.03.2026 Frauenkampftags-Demonstration mit 10.000 Teilnehmer*innen.

11.03.2026 Geburtstags-Kundgebung an der JVA Leipzig für den Antifaschisten Paul. Er sitzt seit über 13 Monaten in U-Haft, weil er Teil der sog. Antifa Ost-Vereinigung sein soll. Außerdem wurde ein Geburtstagsgruß-Foto für Paul geschossen.

25. - 29.03.2026 Ein breites Bündnis aus rund 30 stadt- und mietenpolitischen Gruppen und Projekten beteiligt sich in Leipzig unter dem Motto „Gemeinsam für faire Mieten und gutes Wohnen“ an den global stattfindenden Housing Action Days. Es gibt Filmabende, Workshops, Rundgänge, Infoveranstaltungen, Vorträge, Essen für Alle, Begegnungsmöglichkeiten und eine Ausstellung!

25.03.2026 Sachbeschädigung in verschiedenen Leipziger Stadtteilen an drei Vonovia-Transportern. Die Reifen wurden eingestochen, die Fahrzeuge entglast und rundherum besprüht.

01.04.2026 Kundgebung in Connewitz mit 100 Teilnehmer*innen gegen Beugehaft im Kontext des Antifa Ost-Komplexes und die jüngsten Hausdurchsuchungen in Deutschland gegen linke Aktivist*innen. Während das letzte Lied der Kundgebung gespielt wurde, gab es eine Dachaktion von Antifaschist*innen mit etwas Pyro-Technik.

04.04.2026 im Rahmen der Kampagne "70 Gründe gegen die Bundeswehr" wurde das CDU-Parteibüro Markleeberg mit 6 Farbbomben und dem Graffiti "Kriegstreiber" markiert.

08.04.2026 Im Rahmen der Kampagne "70 Gründe gegen die Bundeswehr" wurden in verschiedenen Wohnvierteln Leipzigs Bundeswehrwerbungen unkenntlich gemacht, eine Reklametafel der BILD-Zeitung zerstört und mehrere antimilitaristische Parolen gesprüht.

09.04.2026 Im Rahmen der Kampagne "70 Gründe gegen die Bundeswehr" wurden die Eingänge der Allianz-Versicherung und KPMG-Wirtschaftsberatung eingeschlagen und die Parole: "Kein Krieg" hinterlassen. Allianz investiert in Waffenproduktionen und profitiert von verschiedenen Kriegen auf dieser Welt. KPMG ist Dienstleister und Berater der Bundeswehr.

28.04.2026 Im Rahmen der Kampagne "70 Gründe gegen die Bundeswehr" wurden vier Fahrzeuge der Stadt Leipzig angezündet. Die Stadt Leipzig hat angekündigt, durch das Fraunhofer-Institut zum Rüstungsstandort zu werden. Der Ausbau von Leipzig zum Rüstungsstandort wird nicht ohne Widerstand bleiben.

30.04.2026 Das Zelt des Zirkus Afrika wurde zerschnitten. Außerdem wurde auf einem Wagen und auf dem Kassenhäuschen die Graffitos "Tierschänder*innen" und "Tierquäler*innen" hinterlassen. Der Zirkus Afrika steht seit Jahren wegen seiner Tierhaltung in der Diskussion.

01.05.2026 In Leipzig findet die Revolutionäre 1. Mai Demonstration mit mindestens 5.000 Teilnehmer*innen statt. Es wird Pyrotechnik und Nebeltöpfe gezündet. Zur Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes am Vormittag hatten sich in der Spitze etwa 2.200 Menschen auf dem Markt eingefunden. Außerdem nahmen zahlreiche Leipziger Antifas an den Gegenprotesten gegen die neonazistische Partei Heimat in Essen (NRW), III. Weg in Gera (Thüringen) und NPD in Braunschweig (Niedersachsen) teil.

15.05.2026 Transporter von Knast-Profiteur KONE einige Dellen verpasst, die Scheiben eingeschlagen, die Reifen zerstochen sowie die Parole "Gegen Knäste" hinterlassen. Die Firma KONE beteiligt sich am Bau von Knästen und profitiert damit direkt vom unmenschlichen Gefängnissystem.

26.05.2026 Start der Antirep-Wochen mit 9 Veranstaltungen.

30.05.2026 Vonovia-Transporter in Leipziger Westen ausgebrannt. Der profitorientierte Konzern behandelt Wohnraum als Ware, treibt Mieten künstlich hoch, fördert soziale Verdrängung, verstärkt Gentrifizierung und untergräbt demokratische Kontrolle über Wohnraum.

06.06.2026 Antimilitaristisches Adbusting am Leipziger Bahnhof im Rahmen des Tages der Bundeswehr.

see you soon..