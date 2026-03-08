[LE] Knastprofiteur SPIE: Auto abgefackelt

Die SPIE Deutschland und Zentralgruppe GmbH unterstützt mit der Produktion und Installation von Überwachungsanlagen und Sicherheitstechnik die Gefängnisse. Sie profitieren direkt aus dem System von Herrschaft und Unterdrückung. Dies betrifft nicht nur Genoss*innen, die sich aktiv gegen den deutschen Staat und seine Sicherheitsbehörden stellen, sondern auch Personen, die nicht ins Raster passen und durch Racial Profiling oder durch eine Fahrt ohne Fahrerlaubnis hinter schwedischen Gardinen landen.

Als “Multitechnik Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen” ist der Konzern in vielen Branchen, wie zum Beispiel der Atomindustrie, vertreten und stetig am Expandieren.

Dass der Angriffe auf die fahrbaren Untersätze nur ein Nadelstich gegen die Unterdrücker der Freiheit ist, ist uns stets bewusst. Trotzdem werden wir uns nicht aufhalten lassen, unsere Interventionen gegen Zwangsinstitutionen fortzuführen.

Für eine selbstbestimmte und freie Gesellschaft

Freiheit für alle inhaftierten Antifaschist:innen