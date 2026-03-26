[LE] 3 auf einen Schlag!

Dass es sich es bei den besagten Autos, um Firmenfahrzeuge des Konzerns Vonovia handelt, wollte die Polizei nicht preisgeben. Vielleicht um mögliche Nachahmer:innen auf zu Halten.

Erst Anfang des Jahres ist ein Auto des Immobilienhai`s im Leipziger Süden laut LVZ-Artikel ausgebrannt. Sachschaden ca. 50.000 Euro (https://www.lvz.de/lokales/leipzig/vonovia-transporter-angezuendet-innenministerium-geht-von-linksextremer-tat-aus-G5DB5RC6EBCU5BGMZFZQHYNC3E.html)

Doch warum trifft es wieder Vonovia?

Ganz einfach, weil Vonovia nervt!

Durch unzulässige Mieterhöhungen oder zu hohe Nebenkostenabrechnungen streicht sich Deutschlands größter Vermieter einen Millionen- bis Milliardengewinn ein. Wenig Leerstand und überteuerte Mieten, durchschnittlich 4,1 Prozent höher als im Vorjahr, sorgen für einen Schuldenabbau. Die Chefetage rund um Luka Mocic freut sich über höhere Gehälter und spricht „von einem positiven Marktumfeld“ welcher „erneut einen verlässlich steigenden Cashflow“ zeigt. Was aus bleibt, ist eine verbesserte Situation für die Mieter:innen

Unter dem Strich erwirtschaftete Vonovia, trotz eines Einbruchs der Aktie, einen bereinigten Gewinn von 1,54 Milliarden Euro 2025, das sind 5,3 Prozent mehr als 2024. Davon erhalten Aktionäre eine Dividende von rund 1,25 Euro je Aktie.

So ein eminenter Gewinn kann nicht unbeantwortet bleiben. Deshalb kam es durch Anwohnende innerhalb mehreren Kiezen zu Sabotageakten. Drei Fahrzeuge wurden in Hinblick auf die baldige warmen Temperatur belüftet und verloren in kürzester Zeit ihren Reifendruck. Dazu kam es zu künstlerischen Gestaltung der Außenfassade einiger Vehikel.

PS:

Inspirationen für weitere Aktionen gegen Vonovia empfiehlt sich folgende Bröschüre

https://de.indymedia.org/sites/default/files/2022/01/VONOVIA-Broschuere-WebLQ.pdf

Quellen:

https://www.tag24.de/justiz/polizei/politischer-hintergrund-nicht-ausgeschlossen-mehrere-peugeots-in-leipzig-angegriffen-3484406

https://www.lvz.de/lokales/leipzig/politisch-motivierte-tat-unbekannte-attackieren-vonovia-autos-in-leipzig-WFG6ZLCNHNAQDGBZWHHRC6HPVI.html

In Solidarität mit allen besetzten Häusern! Alle Immobilienkonzerne enteignen.