Auto von Weichreite belüftet und tiefergelegt

Gestern den 17.01. nahmen Autoritäre Gruppen zum Anlass ihre Feindbild Projektionen gegen unseren Stadtteil Connewitz auszuleben. Nur wenige Tage nach dem 10. Jahrestag des Angriffs auf Connewitz zogen Handala, Lotta und Co. mit einer Großdemonstration durch Leipzig. Mit dieser Mobilisierung öffneten sie unseren Kiez auch für Nazis und ihre Streamer. Anstatt sich um diese zu kümmern wurde lieber parallel zu ihnen gelaufen. Während ihr versucht habt Connewitz pauschal zu diffamieren, haben wir nicht vergessen was dieser Stadtteil ist: ein Antifaschistischer Schutzraum mit vielfältigen Positionen. Dieser wurde in Sachsen erkämpft und wird weiter erkämpft. Heute wie morgen haben Faschos hier keinen Platz. So haben wir den Tag zum Anlass genommen das Privatauto (Kennzeichen L-W2606) von Sebastian Weber aka Weichreite TV tiefer zu legen und einmal rundherum zu entglasen. Weichreite du Opfer, du kannst dich auf einen Abo-Tarif bei Carglas einstellen denn wir werden dein Auto so oft zerlegen bis dein Stream entgültig aus geht! Egal wie oft du auf den Kopf fällst und wo du parkst. Die Proteste am 17.01 haben Ressourcen gefressen die es an anderen Orten aktuell dringender bräuchte. Wenn Faschos linke Projekte angreifen dann muss das für uns heißen: Antifa bleibt Handarbeit.