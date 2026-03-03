[LE] Die PLⒶTTE lebt. Neuer Wagenplatz in Plagwitz!

Danke, danke, danke an alle, die mitangepackt und uns unterstützt haben!

Durch all diese Unterstützung konnten wir euch am Freitag und Samstag begrüßen, unsere Tore öffnen für alle, die Lust hatten mal reinzuschauen und sind überwältigt von der positiven Resonanz, die wir von eingeladenen und spontan vorbeikommenden Gästen bekommen haben.

Etwas überraschend kam unsere Neugründung für die Bürger*inneninitiative Bürgerbahnhof Plagwitz erhalten, welche sich für den Erhalt der Fläche und gegen eine vollständige Bebauung einsetzt, da sie vorher keine Kenntnis von unseren Plänen hatte. Wir sind super dankbar, dass ihr euch trotzdem bereit erklärt habt, mit uns konstruktiv zu reden und dafür am Samstag sogar vorbeigekommen seid. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit in der Zukunft!

Leider ist bei unserer Recherche in Vorfeld etwas durcheinander geraten: wir wussten zwar um das Ergebnis der Ratsversammlung, jedoch sind wir fälschlicherweise davon ausgegangen, dass die Fläche bereits in kommunalen Besitz ist. Tatsächlich gehört die Platte (noch) der LEWO AG.

Wir haben keinerlei Interesse daran, den Verhandlungsprozess zu stören und begrüßen die Pläne der Bürger*inneninitiative die Fläche zu entsiegeln und in eine öffentliche Fläche umzuwandeln.

Gleichzeitig sehen wir, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis diese Pläne umgesetzt werden können und wollen daher die Fläche in der Zwischenzeit als Wagenplatz nutzen. So kann hier nicht nur eine leere Betonplatte sein, sondern ein Anlaufort für viele Menschen zum Beispiel für kulturelle und bildungspolitische Inhalte durch Workshops und Vorträge oder gemeinsam mit anderen Akteur*innen organisierte Flohmärkte oder Bürger*innenfeste.

Daher schlagen wir der LEWO AG vor, die Verhandlungen um die Fläche ungestört fortzusetzen und sich nicht von uns stören zu lassen. Es ist nicht notwendig uns vorzeitig von der Platte zu vertreiben, da die LEWO AG mit oder ohne uns hier einfach ihre bisherigen Verhandlungen zu Ende bringen kann. Wir freuen uns darauf, die Zukunft des Platzes mit der Bürger*inneninitiative und den städtischen Verantwortlichen weiter zu bereden und gemeinsame Lösungen zu finden.

Es soll hier noch einmal betont werden, dass diese Neugründung darauf fußt, dass unser vorheriger Wohnort in ferner Zukunft einem Möbelhaus von XXXLutz weichen soll. Die sogenannte „Gesprächsbereitschaft“, die diese auf eine öffentliche Anfrage signalisiert haben, zeigten sie uns durch böse Briefe und Androhung massiver Strafkosten. Darin sehen wir keine Zukunft. Deswegen sind wir jetzt hier.

Wir wollen zusammen leben und wirken, dafür braucht es eine Lösung, ob auf der Platte oder woanders. Auch ein Jahrzehnt später gilt immernoch: Jetze Wagenplätze!

Kommt uns gerne besuchen, liebe Grüße von der PLⒶTTE!

————————————————————————————–

Außerdem wollen wir hiermit den Flyer dokumentieren, den wir am Freitag verteilt haben: