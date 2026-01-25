[LE] Allianz Büro markiert

Seit mehreren Wochen wird Rojava, das Autonomiegebiet in Nordostsyrien, von den syrischen HTS Truppen, unterstützt durch die Türkei, angegriffen. In der Region um Kobanê ist es besonders drastisch. Die Stadt, in der vor über 10 Jahren der IS zurückgeschlagen wurde, ist nun wieder von islamisch-fundamentalistischen Kräften umzingelt. Rund 500.000 Zivilist:innen sind von der Strom- und Wasserversorgung abgeschnitten. Vier Kinder sollen bereits den Kältetod gestorben sein. Trotz des ausgerufenem Waffenstillstands hält die Belagerung an.

Die Allianz verdient als eins der größten deutschen Finanzunternehmen am Aufschwung der Rüstungsindustrie, der Aufrüstung und Kriegen auf der ganzen Welt. Zudem finanziert die Versicherung das türkische Regime schon seit Jahren. Das bedeutet konkret die Finanzierung und die Beteiligung an mehreren Rüstungsunternehmen, die u.a. den Leopard II Panzer bauen (z.B. Rheinmetall), der von der Türkei im Krieg gegen die kurdische Freiheitsbewegung und das revolutionäre Projekt der Selbstverwaltung im nordsyrischen Rojava eingesetzt wird.

Durch direkte finanzielle und militärische Unterstützung der Türkei und Syriens oder durch politisch-diplomatische Zusammenarbeit mit den Staaten und Legitimierung der Angriffe, macht sich die deutsche Regierung mitschuldig.

Verteidigt die Autonomieregion in Nordsyrien.

Keine Allianzen mit Ausbeutung, Krieg und faschistischen Horden!

#Fight4Rojava