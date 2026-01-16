Geburtstags-Grüße aus Leipzig für Paula!

Unsere Genossin und Freundin Paula, welche seit knapp einem Jahr in Untersuchungs-Haft sitzt, hatte vor einer Woche Geburtstag. Da Paula für den Beginn des Budapest-Prozesses, kurz vor ihrem Geburtstag, nach Wuppertal (NRW) verlegt wurde, konnten wir leider nicht vor Ort sein. Um ihr trotzdem eine kleine Freude zu machen, haben wir ein Geburtstags-Foto geknipst!

Happy Birthday Paula! Bleib so stark und mutig, und behalt dein Lächeln - wir denken hier draußen an dich!

Freiheit für Paula, Maja und alle weiteren inhaftierten Antifaschist*innen! Allen Beschuldigten im Antifa Ost- und Budapest-Komplex wünschen wir viel Kraft bei den aktuell laufenden Prozessen in Budapest, Dresden, Düsseldorf und Paris! Wir stehen hinter euch <3