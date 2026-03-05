[LE] Spontandemo gegen die Wehrpflicht in Solidarität mit dem Streik der Schüler*innen

Die Regierung und der Staat wollen unsere Kinder, Geschwister, Mitschüler*innen und uns endlich wieder zum Dienst an der Waffe zwingen. Derzeit ist dieser Versuch noch zaghaft, doch die neue Verpflichtung als Kanonenfutter wird bereits durch eine Propagandaoffensive vorbereitet. Die Feldjäger und Infrastrukturprojekte stehen längst in den Startlöchern. Unsere gesamte Gesellschaft, inklusive Gesundheitssystem, Bildungseinrichtungen und sozialstaatlicher Errungenschaften, soll auf Kriegstüchtigkeit umgestellt werden.

Die Produktion wird auf den Kriegsfall vorbereitet und (noch) sollen nur die jungen "Männer" darauf vorbereitet werden, (junge) Menschen in anderen Länder abzuschießen. Nicht, weil diese ihnen etwas antun wollen – schließlich werden auch sie gezwungen –, sondern weil sich die Herrschenden über geopolitischen Einfluss, Zugang zu Ressourcen oder schlicht konträre Großmachtfantasien streiten. Die einfachen Leute haben da nicht viel mitzureden. In Diktaturen wie Russland sowieso nicht, aber auch in Deutschland stellt sich keine Partei glaubhaft gegen Krieg und Aufrüstung. Sie reden von Verteidigung, meinen aber Offensivkraft: Merz will Europa militärisch anführen, die Grünen haben ihre pazifistischen Wurzeln komplett vergessen, die Linken stimmen für das Sondervermögen und die AfD kann es kaum erwarten, den militarisierten Staat übernehmen zu dürfen.

Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als uns außerparlamentarisch zu organisieren und sich gemeinsam zu wehren. Deshalb streiken wir mit den Schüler*innen, um zu zeigen, dass wir viele sind. Deshalb versuchen wir zu stören, wo es geht, indem wir uns an Politiker wenden und die Kriegsindustrie sabotieren. Deshalb werden wir uns weiterhin unangemeldet die Straßen nehmen und zeigen die Verantwortlichen, dass wir nicht in ihren Kriegen kämpfen werden!

Wir müssen, um als ersten Schritt den kommenden Krieg abzuwenden, die Wehrpflicht verhindern.