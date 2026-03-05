[LE] Spontandemo gegen die Wehrpflicht in Solidarität mit dem Streik der Schüler*innen
Um unsere Solidarität mit den streikenden Schüler*innen und unsere Wut auf die Militarisierung unserer Gesellschaft auszudrücken sind wir am Abend des Streiktags laut und selbstbestimmt durch den Stadtteil Reudnitz gezogen.Hiermit wollen wir erklären, warum wir das getan haben und warum das auch dich betrifft.
Die Regierung und der Staat wollen unsere Kinder, Geschwister, Mitschüler*innen und uns endlich wieder zum Dienst an der Waffe zwingen. Derzeit ist dieser Versuch noch zaghaft, doch die neue Verpflichtung als Kanonenfutter wird bereits durch eine Propagandaoffensive vorbereitet. Die Feldjäger und Infrastrukturprojekte stehen längst in den Startlöchern. Unsere gesamte Gesellschaft, inklusive Gesundheitssystem, Bildungseinrichtungen und sozialstaatlicher Errungenschaften, soll auf Kriegstüchtigkeit umgestellt werden.
Die Produktion wird auf den Kriegsfall vorbereitet und (noch) sollen nur die jungen "Männer" darauf vorbereitet werden, (junge) Menschen in anderen Länder abzuschießen. Nicht, weil diese ihnen etwas antun wollen – schließlich werden auch sie gezwungen –, sondern weil sich die Herrschenden über geopolitischen Einfluss, Zugang zu Ressourcen oder schlicht konträre Großmachtfantasien streiten. Die einfachen Leute haben da nicht viel mitzureden. In Diktaturen wie Russland sowieso nicht, aber auch in Deutschland stellt sich keine Partei glaubhaft gegen Krieg und Aufrüstung. Sie reden von Verteidigung, meinen aber Offensivkraft: Merz will Europa militärisch anführen, die Grünen haben ihre pazifistischen Wurzeln komplett vergessen, die Linken stimmen für das Sondervermögen und die AfD kann es kaum erwarten, den militarisierten Staat übernehmen zu dürfen.
Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als uns außerparlamentarisch zu organisieren und sich gemeinsam zu wehren. Deshalb streiken wir mit den Schüler*innen, um zu zeigen, dass wir viele sind. Deshalb versuchen wir zu stören, wo es geht, indem wir uns an Politiker wenden und die Kriegsindustrie sabotieren. Deshalb werden wir uns weiterhin unangemeldet die Straßen nehmen und zeigen die Verantwortlichen, dass wir nicht in ihren Kriegen kämpfen werden!
Wir müssen, um als ersten Schritt den kommenden Krieg abzuwenden, die Wehrpflicht verhindern.
Ergänzungen
Video
Hier ergänzend noch ein Video der Sponti: https://streamable.com/8o24c7
Bist Du schon kriegstüchtig? Die Rüstungskonzerne brauchen Dich
Bist Du schon kriegstüchtig? Die Rüstungskonzerne brauchen Dich zuerst in den Kasernen, später im Kriegseinsatz, jemand muß doch die teueren Kriegswaffen, die mit dem Sondervermögen bezahlt wurden, bedienen. Wenn Du die Kriegseinsätze überlebst, dann wartet auf Dich die Rückzahlung von diesem Sondervermögen, frühere Bezeichnung Kriegsanleihen.
Einführung der Wehrpflicht mit Salamitaktik soll der Widerstand der Jugend gebrochen werden. Nach freiwilligen Fragebögen, Pflichtfragebogen, freiwillige Musterung, Pflichtmusterung mit Strafandrohung, 6 Monate Grundwehrdienst, 2 Jahre Grundwehrdienst in Litauen, Verbotene Friedensdemos, Nazi-Strafparagraf Wehrkraftzersetzung, Unternehmen Barbarossa 2.0 beginnt, damit westliche Konzerne mit NATO-Erweiterungen kostenlosen Zugang zu ukrainischen und später auch russischen Bodenschätzen bekommen.
Mit Salamitaktik wurde schon Russland ausgetrickst. Die Waffenlieferungen in die mit Putsch vom Westen gekaperte ehemalige Sowjetrepublik Ukraine wurden mit Salamitaktik von harmloser Ausrüstung wie Schutzhelme und Schutzwesten bis zu gefährlichen Angriffswafen wie modernsten Panzern, Flugzeugen, Raketen gesteigert, um eine harte (nukleare) Antwort zu vermeiden. Mit Taurus und Tomahawk zögert man noch. Der Klügere gibt solange nach bis er am Ende der Dumme ist (Putin). Die Diskussion über eine neue Wehrpflicht ist nicht aus Deutschland heraus entstanden, sondern von der NATO und den Forderungen der Amerikaner, höhere Beiträge und höhere Militärkapazitäten für die NATO zu leisten. Dass die NATO nicht unbedingt deutsche Interessen vertritt, gilt schon im Gründungsgrundsatz: To keep the Americans in, the Russians out and the Germans down! Haupttreiber der NATO war die amerikanische Rüstungsindustrie, welche Umsatz braucht und deshalb die Ausrüstung Europas mit amerikanischen Waffen zu versorgen trachtet. Und die USA haben das Interesse an weiteren Hilfstruppen zur Sicherung ihres Dollarimperiums. Deshalb ist auch immer ein amerikanischer General Oberkommandierender der NATO und der amerikanische Präsident Oberbefehlshaber. Für den französischen Präsidenten war die NATO bereits ein "hirnloser Tiger", eigentlich sinnlos geworden, solange Frieden herrschte. Erst der Krieg in der Ukraine mit dem Mantra einer russischen Gefahr ließ wieder einen Sinn für die NATO entstehen. Die von den amerikanischen Medien geschürte Kriegshysterie gegen Russland und Putin als Angreifer gegen die westliche Welt und die darauf begründeten Militär- und Finanzhilfen der europäischen Länder brachten nach achtzigjähriger Friedenszeit wieder Kriegsgeschrei nach Europa und wollen sich nun einzelne Regierungschefs wie Macron, Starmer oder Merz als "Anführer im Krieg gegen Russland" profilieren. Deutschland soll die stärkste Armee Europas haben. Dafür wurden mehr als 500 Milliarden Schulden bewilligt, obwohl Deutschland schon bisher mit fast 100 Milliarden größter Zahler und einziger Schenker an Militärgütern, Geld (sogar alle Renten der Ukraine für die nächsten fünf Jahre) und Erstland für alle Ukrainer, die nicht mitkämpfen wollen, geworden ist (1,3 Mio.). Ohne das Narrativ von der drohenden Gefahr Russlands für Europa und der deshalb notwendigen Verteidigung wäre die Wehrpflichtdebatte in Deutschland nicht möglich gewesen. Wenn aber diese Voraussetzungen nicht stimmen, hätten uns die NATO und EU in ein sinnloses, teures, unverantwortliches Abenteuer getrieben. Unabhängig davon, ob Deutschland wirklich in Gefahr ist oder ob dies nur politisch für Zahlungen Deutschlands behauptet wird – die Frage der Wehrpflicht hat ethische, kulturelle und staatsrechtliche Voraussetzungen, die bisher nicht vorliegen: 1. Bisher war Wehrpflicht immer damit begründet worden, dass das eigene Land in Gefahr sei und verteidigt werden müsse. Die Kriegstreiber wollen aber nicht das eigene Land verteidigen ¹, sondern NATO-Länder und NATO-Interessen in der gesamten Welt (früher am Hindukusch, jetzt Ukraine). Wer heute die Begriffe Heimat und Vaterland verwendet, wird damit als "Nazi" beschimpft, angeklagt, diffamiert (Höcke). Unser Land selbst ist nicht von irgendeinem Feind umgeben, sondern nur von Bündnispartnern, die auch selbst nicht in Gefahr sind. Zu besonderen Verteidigungsanstrengungen besteht also kein Grund außer dem, dass die US-Rüstungsindustrie an der Aufrüstung Europas mehr verdient, einzelne Politiker wieder Deutschland zur Militärmacht machen wollen (Merz). 2. Das bayrische Verfassungsgericht hat festgestellt, dass "ethisch-biologisches Volksverständnis rechtsradikal und verfassungswidrig" sei. Der NRW-Landtag hat in der Eidesformel gestrichen "Zum Wohle des deutschen Volkes". Wir haben nach Merkel nur noch eine "Bevölkerung derer, die in diesem Lande leben". Das sind zu einem Drittel Zugewanderte ². Warum sollen ausgerechnet nur die Deutschen zur Wehrpflicht und Verteidigung einer für Deutschland nicht verantwortlichen Multi-Kulti-Bevölkerung gezwungen werden? 3. Kulturell hatten früheren Generationen gemeinsame Werte, einen gemeinsamen christlichen Glauben und Kultur sowie preußische und biblische Tugenden zu verteidigen. Alle diese Werte sind heute im rot-grün versifften Milieu diffamiert und werden in den Medien täglich herabgesetzt. Alle Linksparteien lehnen die traditionellen Werte und Tugenden ab und haben sie hinter einer Brandmauer sogar mit Hass und Hetze verbannt. Solange unsere Politiker ein Drittel unserer Steuergelder an die Ukraine verschenken, an die amerikanische Rüstungsindustrie weiterleiten und für sinnlose grüne Projekte in die ganze Welt verteilen, dafür die Infrastruktursicherheit und Bildung der eigenen Bürger unverantwortlich verlottern lassen; - und solange unsere rot-grünen Nihilisten Tugenden wie Tapferkeit, Ehre, Treue noch als Nazi-Tugenden abwerten ³ und solange wir nicht einmal eine gemeinsame Solidarität, sondern eine Brandmauer gegen die Opposition haben, werden junge deutsche Männer nicht einsehen, einen mit Lebensgefahr verbundenen Wehrdienst zu übernehmen, der bisher weder ethisch-moralisch begründet ist noch nach herrschender politischer und Medienmeinung national begründet werden darf. 4. Der Autor hat selbst den 2. Weltkrieg mitgemacht und Helden erlebt, die danach als Gefangene misshandelt, auf den Rheinwiesen zu Tode gequält und als Verbrecher behandelt und entehrt wurden. Ausländische Soldaten waren Helden, die deutschen einschließlich der deutschen Offiziere Verbrecher. Dies ist auch heute noch die Meinung der rot-grünen Anti-Deutschen. Soll nach diesen Erfahrungen seiner Väter ein junger Mann sich wiederum in das Risiko einer Armee begeben, deren Zwecke nicht klar, deren moralisch-ethische Begründungen zweifelhaft sind und deren Soldaten bei einem nächsten Krieg vielleicht von den Siegern wiederum als Verbrecher entehrt und misshandelt werden? Solange jedenfalls die deutsche Politik unsere Soldaten und Offiziere des letzten Weltkrieges nicht rehabilitiert und ihnen für die Behandlung Abbitte geleistet hat, kann eigentlich kein Abkömmling dieser Soldaten wieder die Wehrpflicht übernehmen. Eine Truppe wird keine Moral haben, wenn sie keine ethische, moralische Grundlage für ihren Dienst hat. Das Mantra der russischen Gefahr ist nicht nur streitig, sondern keine ethisch-moralische Grundlage einer Armee, die kein Vaterland, keine Heimat, keine Preußischen Tugenden und keine 10 Gebote mehr verteidigen soll. Eine Armee ohne Moral kann zwar die Finanzanforderungen der amerikanischen Rüstungsindustrie erfüllen. Wenn sie aber für diese internationalen Zwecke missbraucht wird, nicht aber aus nationalen Gründen Volk, Heimat, Familie, deutsche Kultur und Heimatland verteidigen darf, ist sie eine Söldnerarmee, aber keine Volksarmee und ist deshalb Wehrpflicht nicht begründbar. Erst wenn die Regierung wieder ein deutsches Land (Heimat), ein deutsches Volk (Familie), die deutsche Kultur, die alten deutschen Werte, die Preußischen Tugenden sowie ihr christliches Abendland statt (Multi-Kulti) anerkennt, kann die Verantwortlichkeit junger Menschen so weit gehen, dafür freiwillig die Wehrpflicht mit Todesrisiko zu übernehmen. Politiker können zwar im luftleeren Raum agieren, eine Armee aber nicht ohne geistig-moralische Grundlage existieren, denn sie muss von den jungen Männern Opfer verlangen und deshalb diese Opfer und ihre Existenz moralisch begründen. Solange das nicht geschieht, sondern nur dumpfer Russenhass als Begründung dient, wird eine Wehrpflicht in der deutschen Bevölkerung nicht durchsetzbar sein.
Ergänzung
Die Rüstungsindustrie braucht Wehrpflichtige zur Bedienung der Von: Antifaschist Martin von der Bergwacht Holland
der Kriegswaffen, welche mit neuen Schulden harmlos bezeichnet als "Sondervermögen". Wenn jemand von euch die Kriegseinsätze im Ausland überlebt, der muß dann diese gigantischen Staatschulden zurückzahlen. Schulden von Heute sind Steuern, Abgaben und Gebühren von morgen. Freiwillige und Helden sterben früher. Rollstuhlfahrer sind nicht mehr attraktiv. Kriegsinvaliden müssen im überschuldeten Staat um eine kleine Invalidenrente mit Rechtsanwalt mühsam kämpfen. In der Schlange von der Tafel müssen sie wenigstens nicht lange stehen, sie sitzen ja im Rollstuhl, falls sie vom überschuldeten Staat überhaupt einen Rollstuhl bekommen.