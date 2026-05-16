[LE] Transporter von Knast-Profiteur KONE demoliert - Solidarität mit den Gefangenen in Griechenland!

Wiir schicken mit dieser Aktion kämpferische und solidarische Grüße nach Athen. Dort wurde (u.a.) die anarchistische Gefährtin Marianna vor einigen Wochen zu 19 Jahren Knast verurteilt, weil sie den Weg des bewaffneten Widerstandes gegen die gewaltvollen Verhältnisse in ihre Praxis einschloss. Ein Weg, der ihrem Gefährten und Partner Kyriakos Xymitiris das Leben kostete. Außerdem sitzen seit gestern 6 weitere Gefährten in Untersuchungshaft, denen einige erfolgreiche bewaffnete Enteignungsaktionen an Banken vorgeworfen werden, auch hier stehen hohe Haftstrafen im Raum.

Eine tiefergehende Auseinandersetzung zu Knast-Profiteur*innen gab es beim Auntonomen Blättchen und einer Feministischen Autonomen Zelle in Freiburg: https://emrawi.org/?FAZ-Knast-Profiteur-innen-angreifen-Aktion-und-Disku...

Unsere Leidenschaft für die Freiheit ist stärker als jede Gefängniszelle!

Freiheit für alle Gefangenen!

Kämpferische Grüße an die griechischen Gefangenen!

eng

On the night of Friday into Saturday (May 15–16), we demolished a KONE van parked in Connewitz, smashed the windows, slashed the tires, and left the slogan “Against Prisons.” The elevator manufacturer KONE is involved in the construction of prisons and thus profits directly from the inhumane prison system.

With this action, we send militant and solidarity-filled greetings to Athens. There, among others, our anarchist comrade Marianna was sentenced to 19 years in prison a few weeks ago for incorporating the path of armed resistance against the world of opression into her resistance. A path that cost her comrade and partner Kyriakos Xymitiris his life. In addition, six more comrades have been in custody since yesterday, accused of carrying out a number of successful armed expropriations of banks; here too, they face lengthy prison sentences.

Our passion for freedom is stronger than any prison cell!

Freedom for all prisoners!

Militant greetings to the Greek prisoners!