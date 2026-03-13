(LE) Paul hat Geburtstag!

Wir dokumentieren hier ein Geburtstagsgruß-Foto für den Antifaschisten Paul.

Paul sitzt seit 415 Tagen in Untersuchungs-Haft, weil er als Teil der Hammerbande, konsequent die Gefahr durch organisierte Faschisten bekämpft haben soll. Wir stehen bedingungslos an der Seite aller verfolgten Antifaschist*innen und fühlen uns weiterhin dem militanten Kampf gegen Nazis verbunden. Wie Bertolt Brecht in den 40ern schon sagte: "Und die da reden von Vergessen und die da reden von Verzeihn - All denen schlage man die Fressen mit schweren Eisenhämmern ein.

Heute ist dein Geburtstag Paul. Wir denken deshalb um so mehr an dich und sind unbesorgt, dass du weiterhin so konsequent und mutig bleibst! Free Paul! Free Maja! Free all Antifas! Wir vermissen euch an unserer Seite! Auf all die kommenden Geburtstage in Freiheit!“