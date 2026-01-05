[LE] Vonovia Auto angezündet
In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir einen Transporter des Mietunternehmens Vonovia im Leipziger Süden mit zeit-verzögerten Brandsätzen angezündet, was laut Presse zur vollständigen Zerstörung des Fahrzeuges geführt hat.
Vonovia, Deutschlands größtes Mietunternehmen, treibt in unserer Stadt systematisch Aufwertung und Verdrängung voran: Tochterfirmen führen Luxussanierungen durch, Mieten und Nebenkosten steigen, und günstiger Wohnraum verschwindet. Während die Wohnungen von Arbeiter_innen, Renter_innen, Studierenden und Familien unbezahlbar werden, schreibt Vonovia weiter Rekordgewinne — allein im ersten Halbjahr 2025 vor Steuern 984 Millionen Euro. Das ist kein Versehen, das ist Geschäftsmodell: Wohnraum wird zur Renditequelle gemacht. Vonovia will möglichst viel Profit aus dem Wohnbedürfnis der Mieter*innen schlagen.
Wir können nicht auf eine Befriedungspolitik durch Mietpreisbremsen oder die geringe Senkung von Kosten für Mieter*innen hoffen. Das Handeln gegen die Akteur*innen der Verdrängung muss selbstorganisiert sein. Vonovia muss an vielen Stellen spüren, dass sie nicht erwünscht sind und ihr mieter*innen-feindliches Unternehmen nicht konsequenzlos hingenommen wird. Wenn wir auf verschiedenen Ebenen genug Druck auf sie ausüben, können wir sie mittelfristig einschränken.
Das ein unbeteiligtes Auto durch unseren Brandsatz leichten Schaden genommen hat, bedauern wir sehr und möchten wir entschuldigen.
Wir wollen eine Stadt für alle, nicht nur für die Reichen! Günstiger Wohnraum ist ein Grundrecht!
Direkte Angriffe gegen Vonovia und andere Akteur*innen, die die Gentrifizierung vorantreiben, bleiben notwendig! Das es diesen Transporter getroffen hat, war Zufall - in Leipzig stehen noch viele weitere Vonovia Autos, die auf unsere Besuche warten ;)
Solidarische Grüße an die mutigen Besetzer_innen von AbeTa Leipzig!