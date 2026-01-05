[LE] Vonovia Auto angezündet

Wir können nicht auf eine Befriedungspolitik durch Mietpreisbremsen oder die geringe Senkung von Kosten für Mieter*innen hoffen. Das Handeln gegen die Akteur*innen der Verdrängung muss selbstorganisiert sein. Vonovia muss an vielen Stellen spüren, dass sie nicht erwünscht sind und ihr mieter*innen-feindliches Unternehmen nicht konsequenzlos hingenommen wird. Wenn wir auf verschiedenen Ebenen genug Druck auf sie ausüben, können wir sie mittelfristig einschränken.

Das ein unbeteiligtes Auto durch unseren Brandsatz leichten Schaden genommen hat, bedauern wir sehr und möchten wir entschuldigen.

Wir wollen eine Stadt für alle, nicht nur für die Reichen! Günstiger Wohnraum ist ein Grundrecht!

Direkte Angriffe gegen Vonovia und andere Akteur*innen, die die Gentrifizierung vorantreiben, bleiben notwendig! Das es diesen Transporter getroffen hat, war Zufall - in Leipzig stehen noch viele weitere Vonovia Autos, die auf unsere Besuche warten ;)

Solidarische Grüße an die mutigen Besetzer_innen von AbeTa Leipzig!