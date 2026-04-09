Neuer Schulstreik, neuer Tatendrang - Allianz und KPMG angegriffen

Als große Kapitalgesellschaft ist die Allianz maßgeblich an unserer Abhängigkeit vom krisenhaften Wirtschaftssystem beteiligt. Der moderne Kapitalismus hat komplett auf die Stabilität der Finanzmärkte gesetzt, weil er so die Profite auch bei Stagnation des industriellen Fortschritts weiter steigern konnte. Das Ergebnis ist aber die vermehrte Abhängigkeit des gesellschaftlichen und persönlichen Wohlstands vom andauernden Erfolg dieser Spekulation. Wenn der Markt und seine Blasen zusammenbrechen, was historisch seit dem 19. Jhd ungefähr alle 10-15 Jahre passiert, werden nicht nur ihre Profite vernichtet, sondern eben auch unsere Sparanlagen, Altersvorsorgen, Häuser und Sozialsicherungssysteme. Dabei investieren sie auch noch aktiv und schamlos in die Waffenproduktionen und Kriege aller Welt. Sie wollen uns außerdem die Bezahlung des ersten Krankheitstages wegnehmen, um die die Profitraten auch in (Vor-)Kriegszeiten hochhalten zu können.

Die KPMG ist als Wirtschaftsberatergesellschaft dafür da, die Chefetagen von anderen Unternehmen zu unterstützen die Ausbeutung ihrer Angestellten effizienter zu gestalten. Indem sie beraten wer entlassen wird, wer noch mehr gehetzt werden sollte und welche Gesetzeslücke ausgenutzt werden kann, kämpfen sie den Klassenkampf von oben. Einer ihrer Kunden ist die Bundeswehr, der sie bei der Modernisierung ihrer Streitkräfte helfen, um wieder zur Großmacht zu werden.

Wir wollen nicht in einer moderneren Armee sterben und wir wollen keine Unterordnung unter Staat und Kapital!

Deshalb sind die 15 eingeschlagenen und beschmierten Scheiben auch 15 Gründe gegen die Bundeswehr. Damit haben wir bereits 35 von 70 Gründen in den ersten paar Tagen gesammelt. https://de.indymedia.org/node/725158