13 weitere Gründe gegen die Bundeswehr - Kein Werben für das Sterben!

Im September letzten Jahres wurde die Stadt bereits von 30 solcher Werbefläche bereinigt: https://de.indymedia.org/node/537380 Das war scheinbar so nachhaltig einschüchternd, dass Ströer seit dem keine Werbung der Bundeswehr mehr in Connewitz aufgestellt hat. Es lohnt sich also im eigenen Kiez konsequent aufzuräumen, vorallem wenn man dort wohnt und daher die Ausdauer besitzt jeden neuen Versuch zu verhindern. Die Bundeswehr will dass wir ihnen immer melden wenn wir länger im Ausland sind: https://www.tagesspiegel.de/politik/neuerung-seit-1-januar-manner-bis-45-mussen-langeren-auslandsaufenthalt-der-bundeswehr-melden-15434917.htmlWir sagen das geht sie nichts an, genauso wie sie die Finger von unseren jüngeren Geschwistern lassen sollen. Das Werben für das Sterben muss verhindert werden, genauso wie die Wehrpflicht und jeder Krieg!3 kaputte Werbetafeln und 10 Parolen sind13 weitere Gründe gegen die Bundeswehr!