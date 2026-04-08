13 weitere Gründe gegen die Bundeswehr - Kein Werben für das Sterben!
Wir haben uns sehr gefreut von dem Kampagnenvorschlag "70 Gründe gegen die Bundeswehr" (https://knack.news/15997) zu lesen. Wie passend, dass wir die letzten Tage in verschiedenen Wohnvierteln Leipzigs unterwegs waren und Bundeswehrwerbungen unkenntlich gemacht haben. Wir sollten fürs erste alle noch bestehenden Litfaßsäulen in der Südvorstadt, Westen und im Osten der Stadt erwischt haben. Wenn die Bundeswehr wieder neue Werbeoffensiven startet und an den Plakatwänden und Leuchtreklame-Monitoren der Stadt schaltet, werden wir da sein. Beim Spazieren haben wir 10 Parolen gegen Krieg an den Wändegelassen und eine Reklametafel mit der schrecklichen BILD-Zeitungswerbung kaputt gemacht, weil dieses Schandblatt auch gehörig zum Rechtsruck und der Militarisierung beiträgt
Im September letzten Jahres wurde die Stadt bereits von 30 solcher Werbefläche bereinigt: https://de.indymedia.org/node/537380 Das war scheinbar so nachhaltig einschüchternd, dass Ströer seit dem keine Werbung der Bundeswehr mehr in Connewitz aufgestellt hat. Es lohnt sich also im eigenen Kiez konsequent aufzuräumen, vorallem wenn man dort wohnt und daher die Ausdauer besitzt jeden neuen Versuch zu verhindern. Die Bundeswehr will dass wir ihnen immer melden wenn wir länger im Ausland sind: https://www.tagesspiegel.de/politik/neuerung-seit-1-januar-manner-bis-45-mussen-langeren-auslandsaufenthalt-der-bundeswehr-melden-15434917.htmlWir sagen das geht sie nichts an, genauso wie sie die Finger von unseren jüngeren Geschwistern lassen sollen. Das Werben für das Sterben muss verhindert werden, genauso wie die Wehrpflicht und jeder Krieg!3 kaputte Werbetafeln und 10 Parolen sind13 weitere Gründe gegen die Bundeswehr!