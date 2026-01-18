Solidarität mit dem kurdischen Volk

Seit Tagen attackieren die Kräfte des neuen syrischen Regimes die revolutionäre Selbstverwaltung im Norden Syriens. Die Selbstverteidigungseinheiten und die Bevölkerung der kurdischen Stadtviertel stehen standhaft zusammen gegen zwei terroristische Staaten. Zeitgleich eskaliert das Mullah-Regime im Iran gegen die aufständige Bevölkerung, schaltet das Internet ab und hat schon mehrere tausende Demonstrant*innen ermordet.

Währenddessen werden in Deutschland Ressourcen der Gesellschaft gekürzt um mehr Geld für Waffen und die Militarisierung der Infrastruktur zu haben. Die Allianz ist nicht nur Teil der Finanzierung der Aufrüstung und konkret beteiligt an z.B. dem israelischen Massenmord, sondern fordert öffentlich (und bestimmt direkt durch ihre Lobbyvereine) den Abbau der sozialen Errungenschaften des Arbeitrechts.

Mit den Kriegen gegen unsere Genoss*innen wird Profit gemacht, während wir uns hier entweder tot schuften oder für die Bundeswehr tot schießen lassen sollen. Nicht mit uns!

Wir sagen Wehrpflicht verweigern,

nieder mit jedem Regime und

viel Glück den Revolutionär*innen im Iran und in Rojava!

PS.: Der Schaden wäre größer und das Zeichen kraftvoller gewesen, wenn sich nicht so viele vermeintlich linksradikale Mitstreiter*innen in den Kindergarten in Connewitz reingesteigert hätten. Alle die wissentlich die Solidarität mit der Revolution in Rojava oder dem Iran für unpolitisches, Fußball-artiges Rumgemacker links liegen lassen sind der Grund, dass wir dem Faschismus in diesem Land nix entgegen zu setzen haben! Damit sind sowohl die stalinistischen Sekten als auch die quasi-liberalen Massenmordversteher*innen gemeint, so wie die Wirrköpfe die uns diesen Tag beschert haben.

link zum video: https://sendvid.com/usltihzs