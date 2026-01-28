RiseUp4Rojava- Allianz Filiale im Leipziger Osten angegriffen!

In der Nacht zu Mittwoch, dem 28.01., haben sich Kommunist:innen und Anarchist:innen im Leipziger Osten getroffen und erneut die Allianz Filiale in Solidarität mit dem Widerstand in Rojava angegriffen.

Vor 11 Jahren, am 26. Januar 2015, haben in Kobanê die Volks- und Frauenverteidigungseinheiten für den Erhalt der Frauenrevolution hart gelitten, gekämpft und am Ende gesiegt.

Derzeit ist das Fortbestehen der Revolution so stark gefährdet wie noch nie. Die Angriffe islamistischer Milizen und des türkischen Militärs mit Rückendeckung und Unterstützung des Westens, inbesondere der EU und der USA, bleiben auch hier nicht unbeantwortet. Die Schweine der Allianz tragen nicht nur in der BRD die Militarisierung mit, sondern stehen auch international im Aufwind von Aufrüstung und Militarisierung. Seit Jahren unterstützt die Allianz das türkische Militär sowie das israelische Rüstungsunternehmen Elbit.

Die Revolution in Rojava ist ein Lichtblick in düsteren Zeiten von Krieg, Krise und imperialistischen Weltmächten. Es beweist uns jeden Tag aufs Neue, dass eine demokratische, ökologische und frauenbefreite Gesellschaft möglich ist.

Wir stehen in Solidarität mit der YPJ & YPG, die, wie vor 11 Jahren, Kobanê nicht den Faschist: innen und Islamisten überlassen werden. Wir stellen uns gegen die Angriffe des Islamischen Staates im Gewand westlich unterstützter Milizen.

Jetzt ist es an der Zeit Widerstand zu leisten! Nehmt an Demonstrationen teil, organisiert euch in antifaschistischen und internationalistischen Organisationen, plant autonome Aktionen, klärt eure Kolleg: innen in den Betrieben auf!

PS:

Egal wie viele scheiß Secus ihr zum Schutz eurer Drecksversicherung postiert – wir werden wiederkommen!

Hier gehts zum Video:­ https://sendvid.com/rxst5h3z