Kämpferische Vorabenddemo im Leipziger Westen

Dabei schickten wir auch solidarische Grüße an unsere Genoss*innen in Untergrund und Knast, die nicht dabei sein konnten. Wir vergessen niemanden!Die Wut auf patriarchale Verhältnisse ist es, was uns eint. Und so schlossen sich im Laufe der Route immer mehr Menschen unserer Sponti an.

Morgen am 8. März werden überall auf der Welt Blümchen und nett gemeinte Worte verteilt werden, dabei haben wir diese inhaltslosen Bekenntnisse so satt. Uns ist längst klar, dass wir uns in der Frage nach Schutz nicht auf den Staat verlassen können. Stattdessen wird es Zeit, den feministischen Selbstschutz zu organisieren, unserer Wut auch in Militanz Ausdruck zu verleihen und diejenigen, die uns davon abhalten wollen wissen zu lassen, dass nicht nur die Scham die Seite wechseln wird, sondern auch die Angst! Ganz besonders freut uns, dass sich vorher auch im Leipziger Süden so viele Genoss*innen an der Kundgebung "feministisch kämpfen - unverzagt und autonom" teilgenommen haben und sich im Anschluss laut und ohne Widerworte zuzulassen die Straße genommen haben!

FLINTAS voran! Für die befreite Gesellschaft!

Jin Jiyan Azadi!