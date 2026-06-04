Die Jagd nach dem Sündenbock ist die einfachste-Brand eines VoNOvia-Autos

Wir sind nach unserem festem, langem und paralytischem Winterschlaf am Freitagabend auf die Pirsch gegangen. Unser diesmaliges Ziel: ein Kleintransporter des Eigentumsservice von VoNOvia. Gefunden haben wir das seltene Prachtexemplar in einem ruhigen, urbanen und familienfreundlichen Stadtviertels Leipzigs. Mit einer Falle konnten wir das "VIEH" überlisten. Schnell setzte sich die Schnauze in eine glühende Flamme um und brachte das Nutztier zum ewigen Erliegen.

Die Jagdsaison ist eröffnet!

Neben Vonovia gibt es haufenweise andere Immobilienunternehmen, die ihren Teil zur Gentrifizierung beitragen und somit den Wohnungsmarkt ungenießbar für alle hier Lebenden macht. Nehmt die kapitalistische Aufwertung unserer Stadt nicht ohne Widerstand hin. Sabotiert, demoliert oder beschmiert die Autos der gewinnbringenden Wohnungsfirmen.

Tipp: In den Seiten- und Hauptstraßen sind einige außergewöhnliche, gut erkennbare Fahrzeuge zu erspähen. Wer Glück hat, trifft sogar auf ganze Horden von Autos (da lohnt sich die Jagd besonders). Abschließend laden wir alle dazu ein, ihre „Trophäen“ über knack.news, indymedia.org oder weitere Websiten zu präsentieren. Viel Erfolg beim Suchen