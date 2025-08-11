C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 20 Überblick

Chemnitz feiert Kulturhauptstadt 2025. C the Unseen! Freuen Sie sich auf ungesehene Kunst, vielfältige und internationale Begegnungen, große und kleine Festivals und Ausstellungen.

Wir haben uns mit einer kleinen Ausstellung der Gesichter von Identitären aus der Gruppe rund um das "Zentrum Chemnitz" - eingebracht. Über einen Monat lang habt ihr uns durch unser Adressbuch begleitet, 19 Performances bestaunt und immer wieder neugierig dieses Indymedia geöffnet. Wir haben gemeinsam gelesen, gelacht, gezittert. Zum Ende unserer Performance präsentieren wir eine Übersicht der Akteur*innen.

Aber Kunst endet nie wirklich. Schreibt uns über die angegebene Mail (inPHILtriert(\[at\])riseup.net) weitere Hinweise.