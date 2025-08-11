C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 20 Überblick

von: inPHILtriert am: 20.08.2025 - 18:02
Emailadresse: 
inphiltriert@riseup.net
Themen: 
Antifa
Regionen: 
Chemnitz - Sachsen
Event: 
Nazis in der Kulturhauptstadt Europas 2025

Chemnitz feiert Kulturhauptstadt 2025. C the Unseen! Freuen Sie sich auf ungesehene Kunst, vielfältige und internationale Begegnungen, große und kleine Festivals und Ausstellungen.

Wir haben uns mit einer kleinen Ausstellung der Gesichter von Identitären aus der Gruppe rund um das "Zentrum Chemnitz" - eingebracht. Über einen Monat lang habt ihr uns durch unser Adressbuch begleitet, 19 Performances bestaunt und immer wieder neugierig dieses Indymedia geöffnet. Wir haben gemeinsam gelesen, gelacht, gezittert. Zum Ende unserer Performance präsentieren wir eine Übersicht der Akteur*innen.

Aber Kunst endet nie wirklich. Schreibt uns über die angegebene Mail (inPHILtriert(\[at\])riseup.net) weitere Hinweise.

Vincenzo Richter

Kenan Esau

Lucie Vogel

Paul Schäffler

Vincent Schulz

David Razjczak

Merlin Ulbrich

Unbekannte Person

Marvin Gröger

Tony Kraft

Linda Kraft

Phil Friedrich

Lucas Wenzel

Fenja Matthes

Nico Viedert

Artur Finn Thum

Lucas Denk

Rene Klepsch

Lars Ashley Mehnert

Lizenz des Artikels und aller eingebetteten Medien: 
Creative Commons by-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen