C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 1 Vincenzo Richter

Wir starten mit dem Gesicht und Gründer der Chemnitzer Identitären Bewegung - Vincenzo Richter. Von Anbeginn dabei, fand er sich zuerst noch in kleinster Skatrunde bei sich zuhause ein (Mutti und Vati waren auch dabei), während der Corona-Ausgangssperren 2021 ließ er die damaligen beiden weiblichen Mitglieder Gehwege und Straßen mit Kreide bemalen, bevor er stolz im November 2023 das "Immobilienprojekt", treffender "Ladenflächenprojekt", "Zentrum Chemnitz" präsentierte, umringt von den letzten Resten der deutschen und österreichischen Identitären Bewegung. Mittlerweile hat er es zum Vorsitzenden und Gesicht der IB Deutschland geschafft.

Vincenzo Richter (geboren am 10.04.1999), aufgewachsen in Chemnitz, studiert mittlerweile an der privaten Fachhochschule "IU Internationale Hochschule" Kommunikationspsychologie. Das Studium ist möglicherweise sein zweiter Versuch der akademischen Bildung und findet vollständig online statt.

Vincenzo Richter gründete die Ortsgruppe der IB in Chemnitz und tritt seitdem als das öffentliche Gesicht der Gruppe auf. Lange bestand die Gruppe nur aus einer Handvoll Personen. Die ersten Treffen, oft Skatabende, fanden in Richters Wohnung (Wildenbruchstraße 13, 09116 Chemnitz) im Chemnitzer Ortsteil Schönau statt. Dort lebt er mit Frau, Kind und Hund bis heute. Seine Eltern nahmen damals auch teil. Nicht verwunderlich, so war doch seine Mutter Beate Porsche auch Mitglied in der ersten Telegram-Gruppe der Chemnitzer IB. Des Weiteren fanden Malaktionen von Demo-Transparenten, die später Frontbanner auf Demonstrationen der Freien Sachsen waren oder bei der Scheinbesetzung einer (leeren) Asylunterkunft am 28. Oktober 2023 in Dresden auftauchten, ebenso in den Firmen der Eltern statt. Die Gedenkstelle, die zuerst um den 12.02.2024 und auch 2025 wieder, zum Gedenken an die Bombardierung Dresdens durch rechte Akteure auf dem Dresdener Altmarkt aufgestellt wurde, entstammt wahrscheinlich ebenso einer der beiden elterlichen Firmen. Diese sind die BTR Lasertechnik GmbH der Mutter Beate Porsche und die ProfiLaseRichter GmbH & Co KG des Vaters Tobias Richter. Beide Firmen haben sich auf Laserschnitt spezialisiert. So ist es nicht verwunderlich, dass auch im "Zentrum Chemnitz" einige ästhetisch eher fragwürdige Laserschnitt-Werke als Deko herumstehen.

Anfänglich nahm die Chemnitzer Kleinstgruppe, die sich erst "Patriotisches Bollwerk" und später "Festung Chemnitz" nannte, an den Anti-Corona-Demonstrationen der Freien Sachsen in Chemnitz und im Umland teil - oft mit eigenem Transparent. Nicht selten fuhr Vincenzo Richter die Beteiligten mit seinem braunen Peugeot Traveller (C-PL 2013) in die Innenstadt oder zu anderen Gruppenaktionen.

Vincenzo Richter fühlte sich aber zu Größerem berufen und suchte den bundesweiten und internationalen IB-Kontakt: So nahm er u.a. bei einer Aktion in Ulm, wobei ein Banner entrollt und Pyrotechnik entzündet wurde, 2021 und 2023 bei der jährlichen Demo in Wien und 2024 bei der Sommerakademie des Instituts für Staatspolitik (IfS) von Götz Kubitschek teil oder bei der Transpi- und Pyro-Aktion am 06.04.2024 vor dem Potsdamer Ratshaus. Die Nähe zur JA scheut er ebenso nicht: am 15.10.2022 betreute er mit Lars Ashley Mehnert den Stand von Pro Patria auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative in Apolda.

Nicht minder stolz wird Vincenzo Richter gewesen sein, bereits mehrfach Martin Sellner im IB-Ladenlokal in der Edisonstraße 2 im Chemnitzer Stadtteil Schönau begrüßen zu können oder auch das Jubiläum zum 10-jährigen Bestehen der IB Deutschland ins nahegelegene Bernsdorf (Landkreis Zwickau) zu holen. Ebenso fand das Sommercamp der Identitären Bewegung 2024 in räumlicher Nähe, im sächsischen Erzgebirge, statt. Welch Zufall, dass Vincenzo Richter seit 22.04.2024 Vorsitzender der IB Deutschland ist.

Wie wir, so hat auch Vincenzo Richter Interesse an der Kulturhauptstadt und trat deswegen als Redner bei der Demo der Freien Sachsen zur Eröffnung am 18.01.2025 in Chemnitz auf.

Mehr Ausstellungsstücke zeigen wir euch bald. Pay attention, dear makers!