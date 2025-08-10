C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 19 Lars Ashley Mehnert

Lars Ashley Mehnert (Spitzname: Äschi) ist spätestens seit 2022 ein relevanter Teil der Gruppe um das heutige "Zentrum Chemnitz" und tritt teilweise recht öffentlich für die Identitäre Bewegung auf. So posierte er beim 10-jährigen Geburtstag der Identitäre Bewegung am 1. Juni 2024 im sächsischen Bernsdorf vor den Toren mit dem "White Power"-Zeichen vor verschiedenen Journalist*innen. Außerdem betreibt er mehrere Accounts, unter denen er die Inhalte der Identitären Bewegung verbreitet (Instagram: @sachsen.junge).

Schon am 05.03.2022 lief er am Fronttransparent der Identitären Bewegung bei der Corona-Demonstration der Freien Sachsen in Chemnitz, die am Jahresstag der Bombardierung von Chemnitz 1945 stattfand. Ab dann taucht er sowohl bei Aktionen und Veranstaltungen der Identitären Bewegung in Chemnitz - wie bei den sogenannten Stammtischen oder Wanderungen - als auch bei bundesweiten Veranstaltungen der Identitären Bewegung auf. Schon am 04.06.2022 nahm er zusammen mit Vincenzo Richter bei einer Aktion der Identitären Bewegung in Ulm teil, bei welcher 19 Personen ein Banner entrollten und Pyrotechnik zündeten. Weiterhin bei der jährlichen Demonstration der Identitären Bewegung in Wien am 29.07.2023 teil.

Lars Ashley Mehnert hat eine Ausbildung zum Brauer am BSZ für Agrarwissenschaften in Dresden gemacht und arbeitet nun im Einsiedler Brauhaus im Chemnitzer Ortsteil Einsiedel. Dort ist er u.a. auf Gruppenfotos der Firma zu erkennen. Vor einiger Zeit wechselte er von einem Renault Twingo auf einen silbernen E39 5er BMW Kombi mit dem Kennzeichen C-SN 188 auf den er sichtlich stolz ist. Ashley ist wohnhaft in der Burkersdorfer Str. 9 in Burgstädt (Mittelsachsen).

