C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 2 Kenan Esau

Kenan Esau ist zwar nicht aus Chemnitz, jedoch dennoch ein Akteur der Identitären Bewegung und eine der zentralen Figuren des IB-Treffpunkts "Zentrum Chemnitz". Er nahm sowohl an der Eröffnungs-Feier des Zentrums Ende 2023, als auch an der 10-Jahres-Feier der Identitären Bewegung am 01.06.2024 in Bernsdorf teil. Ebenso war er bei verschiedenen "Stammtischen" und mindestens einer Wanderung mit von der Partie, oft begleitet von seiner Frau und seiner Tochter.

Kenan Esau ist ein langjähriger Begleiter der Identitären Bewegung Deutschland. Ursprünglich stammt er aus Baltmannsweiler in Baden-Württemberg und nahm bereits 2019 beim Demonstrationsversuch der Identitären Bewegung in Halle teil.

Kenan Esau ist zudem regelmäßiger Besucher des ehemaligen Instituts für Staatspolitik. So nahm er unter anderem am Sommerfest des Instituts für Staatspolitik 2022, 2023 und 2024 teil. Außerdem schreibt er für das extrem rechte COMPACT-Magazin.

Weiterhin scheint Esau mit mehreren völkischen Familien in Mittelsachsen verbunden zu sein und nimmt an entsprechenden völkischen Feiern teil. Dies erklärt auch seinen zurückgezogenen Wohnort. Kenan Esau wohnt mit seiner Familie auf einem großen Dreiseitenhof in der Dorfstraße 10 in 09306 Königsfeld Ortsteil Köttwitzsch (Landkreis Mittelsachsen). Die Adresse wird zudem vom "ZLT-Verlag", einem rechten Kinderbuchverlag, als Briefkastenadresse genutzt.

Kenan Esau ist nach eigener Angabe freiberuflicher IT-Entwickler. Er fährt einen roten Mazda 6 mit dem Kennzeichen RL-A 758 und besitzt einen Anhänger mit dem Kennzeichen ES-AU 202.

