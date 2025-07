C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 5 Vincent Schulz

Vincent Schulz ist Partner von Lucie Vogel und ebenso wie sie Mitglied des Zentrum Chemnitz e.V., dem Verein der im Besitz der Chemnitzer Immobilie ist. Dass er zum engeren Kern der Chemnitzer Identitären Bewegung gehört, zeigt sich ebenso an der Beteiligung an Veranstaltungen und Wanderungen. So reiste er zur Wiener Demonstration der Identitären Bewegung am 29.07.2023, zeigt sich stolz auf dem Bild zur Eröffnung der Chemnitzer Immobilie im November 2023 und nahm am 10-jährigen Jubiläum der Identitären Bewegung am 01.06.2024 in Bernsdorf (Landkreis Zwickau) teil. Ebenso wie seine Partnerin Lucie Vogel lief er bei der Corona-Demonstration der Freien Sachsen am 05.03.2022 in Chemnitz mit. Auch als am 04.07.2025 Martin Sellner in Chemnitz auftrat, war er auf der Kundgebung vor dem Rathaus mit seiner Partnerin zugegen.

Vincent Schulz fährt, gemeinsam mit seiner Partnerin Lucie Vogel, einen weißen Kombi der Marke KIA mit dem Kennzeichen C-VL 2022. Sie wohnen gemeinsam in einer Wohnung in der Georg-Landgraf-Straße 19 auf dem Chemnitzer Kaßberg.

