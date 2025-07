C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 12 Phil Friedrich

Phil Friedrich ist seit spätestens 2024 Member der Chemnitzer Identitären Bewegung. Er nahm an verschiedenen "Stammtischen" und Wanderungen teil, so u.a. beim ersten Besuch von Martin Sellner in Chemnitz am 23.02.2024. Wie auch andere Personen der Ortsgruppe versucht er sich neuerdings hinter der Kamera, so am 05.07.2025 beim Sommerfest der selbsternannten "Neuen Rechten" in Schnellroda.

Phil Friedrich wohnt gemeinsam mit seiner Partnerin Fenja Matthes in der Geschwister-Scholl-Straße 4 in 08340 Schwarzenberg/Erzgebirge. Er fährt einen silbernen VW Golf mit dem Kennzeichen ERZ-PF 830.

Phil Friedrich ist gelernter Schornsteinfeger. Ob er heute auch als Schornsteinfeger arbeitet, ist leider unklar.

Mehr Ausstellungsstücke zeigen wir euch bald. Pay attention, dear makers!

Falls ihr mehr Spannendes zu den Charakteren dieser Performance wisst, teilt es gerne mit uns unter der oben angegeben Mail!

Unser letztes Ausstellungsstück war Performance 11 Linda Kraft