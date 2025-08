C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 16 Artur Finn Thum

Artur Finn Thum taucht seit Frühjahr 2024 bei der Identitären Bewegung auf. So nahm er an verschiedenen Veranstaltungen wie "Stammtischen" oder Wanderungen 2024 bis 2025 teil. Auch war er mit weiteren Mitgliedern der Chemnitzer IB am 17.02.2024 bei der "Winterakademie" des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda (Sachsen-Anhalt).

Artur Finn Thum wohnt zusammen mit Tony Kraft in der Richard-Wagner-Straße 13 in 09119 Chemnitz. Jedoch hält er sich auch oft auf dem Kaßberg in der Theodor-Lessing-Straße 19 auf. Er fährt einen dunkelblauen Toyota Corolla mit dem Kennzeichen C-QC 567. Er arbeitet bei der WMS Werkzeugmaschinen-Service GmbH in der Frankenberger Str. 155d in 09131 Chemnitz.

