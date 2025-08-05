C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 17 Lucas Denk
Chemnitz feiert Kulturhauptstadt 2025. C the Unseen! Freuen Sie sich auf ungesehene Kunst, vielfältige und internationale Begegnungen, große und kleine Festivals und Ausstellungen. Wir wollen unseren Teil tun und bringen uns mit einer kleinen Ausstellung der Gesichter von Identitären aus Chemnitz und Umgebung ein - der Gruppe um das "Zentrum Chemnitz".
Über die nächsten Wochen wird es hier Performance-Kunst vom Feinsten geben. Stück für Stück setzt sich unser Kunstwerk zusammen.
Lucas Denk ist 24 Jahre alt, kommt aus der Kleinstadt Bad Dürrenberg (Sachsen-Anhalt) und ist vor allem 2024 bei der Chemnitzer IB aufgefallen. Jedoch ist er schon zuvor in rechten Kreisen unterwegs gewesen und stammt ebenso aus einem rechten Elternhaus.
Lucas Denk hat ab August 2019 eine Ausbildung bei Farben-Schultze GmbH & Co. KG als Kaufmann oder Lagerlogistiker absolviert. Der genaue Ausbildungs- oder Arbeitsort ist aktuell unbekannt. Aktuell fährt er einen blauen Skoda Fabia mit dem Kennzeichen SK-L 1612.
Während seiner Zeit bei der Ortsgruppe in Chemnitz war er wohl in einer Beziehung mit Linda Kraft. Seitdem beide sich getrennt haben, war er jedoch nicht mehr oft bei der Identitären Bewegung. Wir sind uns aber sicher, dass er - wenn sein Aktivismus bei der Identitären Bewegung durch die Trennung vorbei sein sollte - an anderer Stelle seine rechte Ideologie ausleben wird.
Mehr Ausstellungsstücke zeigen wir euch bald. Pay attention, dear makers!
Falls ihr mehr Spannendes zu den Charakteren dieser Performance wisst, teilt es gerne mit uns unter der oben angegeben Mail!
Unser letztes Ausstellungsstück war Performance 16 Artur Finn Thum
Ergänzungen
