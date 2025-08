C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 15 Nico Viedert

Nico Viedert ist seit spätestens 2023 Teil der Identitären Bewegung in Chemnitz. Dort hat er 2024 an mehreren sogenannten "Stammtischen" und an Wanderungen teilgenommen. Bereits am 14.11. 2022, vor seinem Kontakt zur Identitären Bewegung, lief er bei der Chemnitzer Montagsdemo der Gruppe "Chemnitz steht auf" mit.

Obwohl Nico Viedert viel in Chemnitz unterwegs ist, wohnt er im nahgelegenen Flöha (Lessingstraße 24). Er hat dual Arbeitsmarktmanagement in Schwerin studiert, absolvierte seine Praxis aber damals schon in Sachsen. Falls er sein Studium erfolgreich absolvierte, berechtigt ihn es, um bei der Bundesagentur für Arbeit oder im Jobcenter zu arbeiten.

Viedert fährt eine weiße Limousine der Marke Kia mit dem Kennzeichen FG-NV 997. In seiner Freizeit trainiert er seit vielen Jahren Karate - erst beim Budokan Kampfsportverein Flöha e.V., teilweise auch als Trainer, und nun beim Chemnitzer Karate Verein e.V. in der Grundschule Reichenhain.

Auch Viedert ist sehr vorsichtig im Umgang mit seinen persönlichen Daten und tritt unter dem Label der Identitären Bewegung nicht in die Öffentlichkeit. Das hat leider nicht geholfen... :'(

