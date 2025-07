C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 8 Unbekannt

Diese uns bislang nicht namentlich bekannte Person taucht seit spätestens April 2024 bei der Identitären Bewegung Chemnitz auf. Wie viele andere stammt auch er aus Chemnitz und naher Umgebung. Er besuchte wahrscheinlich bis 2018 die Europäische Oberschule in Hartmannsdorf. Auch er ist regelmäßig Teilnehmer bei extrem rechten Demonstrationen: so tauchte er am 13.03.2021 bei Querdenken in Dresden auf, am 05.03.2022 bei der Corona-Demo der Freien Sachsen in Chemnitz und schließlich am 15.02.2025 auf der Pflichtveranstaltung der extremen Rechten, dem sogenannten Trauermarsch in Dresden. Ebenfalls tritt er für die Identitäre Bewegung in Videos auf.

Mehr Ausstellungsstücke zeigen wir euch bald. Pay attention, dear makers!

Falls ihr mehr Spannendes zu den Charakteren dieser Performance wisst, teilt es gerne mit uns unter der oben angegeben Mail!

Unser letztes Ausstellungsstück war Merlin Ulbrich