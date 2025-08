C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 14 Fenja Matthes

Fenja Matthes tauchte ab 2024 gemeinsam mit ihrem Partner Phil Friedrich bei der Identitären Bewegung auf. Sie nahm an verschiedenen Wanderungen der Ortsgruppe der Identitären Bewegung teil.

Fenja Matthes wohnt mit ihrem Phil Friedrich in der Geschwister-Scholl-Straße 4 in 08340 Schwarzenberg/Erzgebirge. Nicht weit vom "Purple Path". Sie absolviert wahrscheinlich seit Oktober 2024 ein duales Studium der Sozialen Arbeit an der Staatliche Studienakademie Breitenbrunn. Ihr Praxispartner ist/war die Schulsozialarbeit der Oberschule Westerzgebirge in Aue - Bad Schlema in Trägerschaft des Bürgerhaus Aue. Hier ist auch die lokale Partnerschaft für Demokratie des Bundesprogramms Demokratie Leben! angesiedelt.

