C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 18 Rene Klepsch

Rene Klepsch scheint ein zurückhaltender Typ zu sein - mindestens fällt er allgemein nicht groß auf, außer in der rechten Szene. Klepsch trägt zahlreiche Tattoos und passt mit seinem Faible für Gravelbikes, Burger und Vapes eher in die Kategorie leicht verkommener Möchtegernhipster. Klepsch glänzt im Zentrum Chemnitz nicht unbedingt mit Aktivität, scheint aber schon länger rund um die Identitäre Bewegung aktiv zu sein. Nachdem er lange Zeit im Raum München lebte, tauchte er am 10.07.2022 erstmalig mit der Chemnitzer IB auf, unter anderem neben Vincenzo Richter am Fronttransparent der Demonstration "Stoppt den Great Reset – Friedensvertrag für Deutschland" in Leipzig.

Später tauchte er mindestens bei einer sogenannten Montagsdemo in Chemnitz auf. Sonst wurde es ruhig um ihn - diese öffentlichen Auftritte kamen nicht mehr.

Die Bühne nutzte er dann erst wieder am 18.01.2025 - zur Eröffnung der europäischen Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz. Gemeinsam mit Vincenzo Richter und Paul Schäffler tauchte er beim Protest der Freien Sachsen gegen die Kulturhauptstadt auf. Weiterhin besuchte er mindestens 2025 sogenannte "Stammtische" im Zentrum Chemnitz. Zuletzt war er bei dem Auftritt Martin Sellners in Chemnitz am 04.07.2025 vor dem Chemnitzer Rathaus öffentlich zugegen.

Rene Klepsch wohnt in der Karl-Liebknecht-Str. 21, 09111 Chemnitz, nahe des Brühl.

