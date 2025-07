C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 4 Paul Schäffler

Paul Schäffler ist seit 2023 im Umfeld der Chemnitzer Identitären Bewegung aufgefallen und scheint ein fester Teil des lokalen Ablegers der Identitären Bewegung geworden zu sein. Schon vor seiner Aktivität bei der Identitären Bewegung und auch währenddessen war er im traditionell neonazistischen Milieu unterwegs: so nahm er der völkischen Tanzveranstaltung von Benjamin Gruhn und Kathrin Hübner am 18.08.2018 vor dem Chemnitzer Karl-Marx-Kopf teil (prominenter Teilnehmer: Nikolai Nerling). Er besuchte den rechten "Trauermarsch" 15.02.2020 in Dresden zum Jahrestag der Bombardierung der Stadt und nahm zwei Jahre später an der Corona-Demonstration der Freien Sachsen am 05.03.2022 in Chemnitz teil, die am Jahresstag der Bombardierung von Chemnitz 1945 stattfand. Am 17.02.2024 tauchte er mit weiteren Chemnitzer IBlern, u.a. Vincenzo Richter, sowie Leonhard Stottmeister in Schnellroda (Sachsen-Anhalt) bei der "Winterakademie" des Instituts für Staatspolitik auf. Am 17.07.2024 besuchte er die Solidaritätsdemonstration der Freien Sachsen in Chemnitz anlässlich des Verbots der Zeitschrift "Compact".

Außerdem nahm er am 11.02.2024 am "Ausbruch 60" in Budapest teil. Seit 1997 versammeln sich jährlich tausende Neonazis am 11. Februar in der ungarischen Haupstadt zum „Tag der Ehre“, der an den Ausbruchsversuch der belagerten Wehrmacht und SS im Jahr 1945 erinnern soll. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der symbolträchtigsten Ereignisse und einem der größten Vernetzungsanlässe der ungarischen und europäischen Neonazi-Szene entwickelt. Dorthin scheint er, wie zu vielen anderen Aktivitäten auch, alleine gefahren zu sein. Der Einzelgänger scheint erst im "Zentrum" bei der Identitären Bewegung Anschluss gefunden zu haben.

Seit 2023 nimmt Paul Schäffler regelmäßig an den Chemnitzer und bundesweiten Veranstaltungen der Identitären Bewegung teil. Ob bei den jährlichen Demos in Wien 2023 und 2024, der Eröffnung des Chemnitzer IB-Standortes Ende 2023, bei den monatlichen Stammtischen, Wanderungen 2024 bis 2025 in und um Chemnitz sowie in Dresden, beim 10-jährigen Jubiläum der IB am 01.06.2024 in Bernsdorf (Landkreis Zwickau) oder einer Transpi- und Pyroaktion am Postdamer Rathaus am 06.04.2024 in Potsdam. Jüngst schließlich auch an der Gegendemonstration der Freien Sachsen zur Eröffnung der Kulturhauptstadt Chemnitz am 18.01.2025.

Paul Schäffler wohnt in der Bürgelstraße 7 in 09117 Chemnitz (Stadtteil Siegmar) in einer Wohnung. Ein Auto besitzt er anscheinend nicht. Die meiste Zeit ist er mit dem Bus und neuerdings auch mit einem kultigen Bike unterwegs. Paul Schäffler arbeitet als Uhrmacher beim Gebraucht-Luxusuhren-Händler "Zeitauktion" im Rabenstein Center in Chemnitz.

