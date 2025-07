C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 13 Lucas Wenzel

Lucas Wenzel ist spätestens seit Anfang 2024 Teil der Identitären Bewegung. Seitdem nahm er an vielen Veranstaltungen der Chemnitzer Identitären Bewegung, wie Stammtischen und Wanderungen, aber auch an größeren Veranstaltungen wie dem Geburtstag der Identitären Bewegung am 01.06.2024 im sächsischen Bernsdorf oder am 20.07.2024 an der Demonstration der Identitären Bewegung in Wien teil. Aber auch bei dem Sommerfest der Jungen Alternative am 27.07.2024 in Gardelegen war er zugegen.

Zunächst achtete Wenzel darauf nicht erkannt zu werden und trug Sonnenbrillen, hochgezogenes Schlauchtuch oder vermummte sich anderweitig. Spätestens bei der Veranstaltung in Bernsdorf 2024 wurde zumindest seine Rolle klar: Wenzel trat hier und seitdem immer wieder als Fotograf auf, so fotografierte er u.a. während den "Studientagen" der rechten Zeitschrift Sezession in Schnellroda (Sachsen-Anhalt). Zur Wahlveranstaltung der IB in der Edisonstraße fotografierte er die Gegendemonstration. Auch im Rahmen der eher gezwungen lässigen Party zur "Eröffnung des Stolzmonats" am 31.05.2025 vor dem "Zentrum" war er wieder hinter der Kamera in seinem Element. Zuletzt unterstützte er bei der Inszenierung Martin Sellners in Chemnitz am 04.07.2025 im und vor dem Chemnitzer Rathaus. Ein echter Kreativschaffender der pünktlich zur Kulturhauptstadt seinen Traum leben kann - endlich "irgendwas mit Medien" machen. Mittlerweile ist er Teil des rechten "Filmkunstkollektivs" um Simon Kaupert, die zahlreiche Aufträge von AfD, Freien Sachsen und dem ehemaligen Institut für Staatspolitik übernehmen.

Lucas Wenzel wohnt auf der Chemnitzer Straße 76c in 09212 Limbach-Oberfrohna. Außerdem lernt er am Beruflichen Schulzentrum für Bau- und Oberflächentechnik, ebenfalls in Limbach-Oberfrohna. Dort zielt er darauf ab Dachdecker oder Zimmerer zu werden - so sicher scheint er sich selbst dabei nicht zu sein. Zur Schule kommt er mit seinem Auto, einem dunkelblauen Ford Fiesta mit dem Kennzeichen Z-LW 701.

