C the Unseen! Die Chemnitzer Identitäre Bewegung - Performance 7 Merlin Ulbrich

Merlin Ulbrich stammt aus einer völkischen Familie aus Engerda, einem Ortsteil der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen. Seit Oktober 2023 taucht er mehr oder weniger regelmäßig bei der Chemnitzer Identitären Bewegung auf, insbesondere im Umfeld von Tony Kraft und Luis Rupprecht. Wie es scheint, pendelt Ulbrich zwischen Erfurt und Chemnitz und ist sowohl Teil der Gruppe um das Zentrum Chemnitz als auch der IB-nahen Gruppe "Kontrakultur Erfurt". Wie für die anderen Mitglieder sind auch für ihn die Wiener Demonstrationen und Kundgebungen der Identitären Bewegung Pflichtprogramm: So war er nachweislich am 29.04.2023 und am 20.07.2024 dort zugegen. Wie die anderen besucht er die sogenannten IB-Stammtische in Chemnitz, nimmt an Wanderungen der Ortsgruppe teil. Dass er ebenso am Identitären "Sporttag" am 28.04.2024 in Stuttgart teilnahm, deutet an, dass er nicht nur beiläufiger Besucher, sondern Teil der Organisation ist.

Vermutlich hat Merlin eine Ausbildung zum Zimmermann in Ostthüringen absolviert. Ob er in diesem Beruf noch arbeitet ist uns leider nicht bekannt. In seiner Freizeit widmet er sich der Fotografie. Seine Fotografien veröffentlicht er unter anderem auf dem Instagram-Profil @analog_merlin. Als zentraler Akteur der IB-nahen Nazigruppe Kontrakultur Erfurt nutzt er außerdem den Account @erfurter_bube für seine Propaganda.

